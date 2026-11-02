Cerca

Biorepair, Dentifricio Advanced Protezione Completa 50+, 12x75 ml | Dentifricio per Adulti over 50, Con MicroRepair, Probiotici e Estratti Antiossidanti, Senza Fluoro

4,6 su 5 su Amazon, 423 recensioni

Biorepair, Dentifricio Advanced Protezione Completa 50+, 12x75 ml | Dentifricio per Adulti over 50, Con MicroRepair, Probiotici e Estratti Antiossidanti, Senza Fluoro

-29% 45,10 €

Prima 63,90 €, risparmi 18,80 €

Acquista su Amazon

Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.

Caratteristiche

  • PROTEZIONE COMPLETA 50+: Dentifricio appositamente studiato per rispondere alle esigenze di igiene orale quotidiana degli adulti over 50
  • OVER 50: Dopo i 50 anni la sensibilità dentale e la ridotta salivazione possono aumentare il rischio di carie e fastidi gengivali. Biorepair offre un'azione mirata per un maggiore benessere
  • CON Microrepair: ripara la superficie dello smalto*
  • PROBIOTICI ED ESTRATTI NATURALI ANTIOSSIDANTI: per gengive forti e protette
  • AROMA SPECIALE: favorisce il naturale flusso salivare donando sollievo dalla bocca secca

Dettagli

Colore
Azzurro
Formato
12x75ml
Pezzi nella confezione
12

In breve

Biorepair, Dentifricio Advanced Protezione Completa 50+, 12x75 ml | Dentifricio per Adulti over 50, Con MicroRepair, Probiotici e Estratti Antiossidanti, Senza Fluoro costa 45,10 € su Amazon.it, rispetto a 63,90 € di prezzo precedente (risparmio 18,80 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 13:39; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 423 recensioni.

Tutte le offerte di oggi

Informativa sulle offerte

In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.

I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.