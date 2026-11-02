Biorepair, Dentifricio Advanced Protezione Completa 50+, 12x75 ml | Dentifricio per Adulti over 50, Con MicroRepair, Probiotici e Estratti Antiossidanti, Senza Fluoro
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Caratteristiche
- PROTEZIONE COMPLETA 50+: Dentifricio appositamente studiato per rispondere alle esigenze di igiene orale quotidiana degli adulti over 50
- OVER 50: Dopo i 50 anni la sensibilità dentale e la ridotta salivazione possono aumentare il rischio di carie e fastidi gengivali. Biorepair offre un'azione mirata per un maggiore benessere
- CON Microrepair: ripara la superficie dello smalto*
- PROBIOTICI ED ESTRATTI NATURALI ANTIOSSIDANTI: per gengive forti e protette
- AROMA SPECIALE: favorisce il naturale flusso salivare donando sollievo dalla bocca secca
Dettagli
- Colore
- Azzurro
- Formato
- 12x75ml
- Pezzi nella confezione
- 12
In breve
Biorepair, Dentifricio Advanced Protezione Completa 50+, 12x75 ml | Dentifricio per Adulti over 50, Con MicroRepair, Probiotici e Estratti Antiossidanti, Senza Fluoro costa 45,10 € su Amazon.it, rispetto a 63,90 € di prezzo precedente (risparmio 18,80 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 13:39; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 423 recensioni.
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