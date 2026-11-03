Cecotec Macchina da Caffè Espresso Semiautomatica Power Espresso ColdBrew Latte Scuro.1350W, 20Bar, Freddo, Tiepido, Caldo, Schermo Tattile, Serbatoio Acqua 1.5L, Serbatoio Latte 500ml, Doppio Braccio
4,2 su 5 su Amazon, 42 recensioni
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Caratteristiche
- Goditi la massima versatilità con il sistema Coldbrew, che ti permette di preparare il caffè alla temperatura che preferisci: freddo, tiepido o bollente. Decidi tu come gustare ogni tazza! Inoltre, il comodo touchscreen ti permette di preparare espressi e cappuccini in modo rapido e semplice, adattandoli alla tua routine quotidiana.
- Ottieni sempre i migliori risultati con ogni caffè grazie alla potente pompa a pressione da 20 bar, che estrae tutto l'aroma e crea una crema densa e deliziosa. Il braccio a doppio beccuccio consente di preparare fino a due caffè contemporaneamente, ideale per condividere momenti speciali o risparmiare tempo ogni mattina.
- La macchina per il caffè include un serbatoio per il latte da 500 ml con beccuccio per la schiuma, perfetto per chi ama cappuccini, caffellatte e altri caffè speciali con una schiuma cremosa di qualità professionale. Inoltre, l'ampio serbatoio dell'acqua rimovibile (1,5 litri) consente di preparare più caffè senza doverlo riempire continuamente.
- Progettata per i veri amanti del caffè, include uno scaldatazze per mantenere le tazze alla temperatura ideale prima di servirle. La pulizia quotidiana è un gioco da ragazzi grazie al vassoio raccogligocce rimovibile, che rende la macchina da caffè facile da pulire e manutenere.
- Infine, spicca il suo design elegante, che combina plastica resistente e acciaio scuro, donando resistenza e raffinatezza alla tua cucina. Con 1350 W di potenza, godrai di un riscaldamento rapido e di un'estrazione ottimale del caffè, garantendo risultati intensi e deliziosi in ogni tazza. Accessori: include un doppio filtro in acciaio inox per 1 e 2 tazze.
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
Cecotec Macchina da Caffè Espresso Semiautomatica Power Espresso ColdBrew Latte Scuro.1350W, 20Bar, Freddo, Tiepido, Caldo, Schermo Tattile, Serbatoio Acqua 1.5L, Serbatoio Latte 500ml, Doppio Braccio costa 93,90 € su Amazon.it, rispetto a 109,90 € di prezzo precedente (risparmio 16,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 18:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 42 recensioni.
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