Cerca

Cecotec Macchina da Caffè Espresso Semiautomatica Power Espresso ColdBrew Latte Scuro.1350W, 20Bar, Freddo, Tiepido, Caldo, Schermo Tattile, Serbatoio Acqua 1.5L, Serbatoio Latte 500ml, Doppio Braccio

4,2 su 5 su Amazon, 42 recensioni

Cecotec Macchina da Caffè Espresso Semiautomatica Power Espresso ColdBrew Latte Scuro.1350W, 20Bar, Freddo, Tiepido, Caldo, Schermo Tattile, Serbatoio Acqua 1.5L, Serbatoio Latte 500ml, Doppio Braccio

-15% 93,90 €

Prima 109,90 €, risparmi 16,00 €

Acquista su Amazon

Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.

Caratteristiche

  • Goditi la massima versatilità con il sistema Coldbrew, che ti permette di preparare il caffè alla temperatura che preferisci: freddo, tiepido o bollente. Decidi tu come gustare ogni tazza! Inoltre, il comodo touchscreen ti permette di preparare espressi e cappuccini in modo rapido e semplice, adattandoli alla tua routine quotidiana.
  • Ottieni sempre i migliori risultati con ogni caffè grazie alla potente pompa a pressione da 20 bar, che estrae tutto l'aroma e crea una crema densa e deliziosa. Il braccio a doppio beccuccio consente di preparare fino a due caffè contemporaneamente, ideale per condividere momenti speciali o risparmiare tempo ogni mattina.
  • La macchina per il caffè include un serbatoio per il latte da 500 ml con beccuccio per la schiuma, perfetto per chi ama cappuccini, caffellatte e altri caffè speciali con una schiuma cremosa di qualità professionale. Inoltre, l'ampio serbatoio dell'acqua rimovibile (1,5 litri) consente di preparare più caffè senza doverlo riempire continuamente.
  • Progettata per i veri amanti del caffè, include uno scaldatazze per mantenere le tazze alla temperatura ideale prima di servirle. La pulizia quotidiana è un gioco da ragazzi grazie al vassoio raccogligocce rimovibile, che rende la macchina da caffè facile da pulire e manutenere.
  • Infine, spicca il suo design elegante, che combina plastica resistente e acciaio scuro, donando resistenza e raffinatezza alla tua cucina. Con 1350 W di potenza, godrai di un riscaldamento rapido e di un'estrazione ottimale del caffè, garantendo risultati intensi e deliziosi in ogni tazza. Accessori: include un doppio filtro in acciaio inox per 1 e 2 tazze.

Dettagli

Colore
Nero

In breve

Cecotec Macchina da Caffè Espresso Semiautomatica Power Espresso ColdBrew Latte Scuro.1350W, 20Bar, Freddo, Tiepido, Caldo, Schermo Tattile, Serbatoio Acqua 1.5L, Serbatoio Latte 500ml, Doppio Braccio costa 93,90 € su Amazon.it, rispetto a 109,90 € di prezzo precedente (risparmio 16,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 18:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 42 recensioni.

Tutte le offerte di oggi

Informativa sulle offerte

In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.

I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.