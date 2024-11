14ª giornata di Serie B: il Pallone Rosso di Lega B e Kappa contro la violenza sulle donne

Lega B e Kappa: il pallone rosso contro la violenza sulle donne e la designazione arbitrale di Catanzaro-Mantova

La Lega B e Kappa tornano a unire le forze per una causa sociale di primaria importanza: la lotta contro la violenza sulle donne.

Durante la 14ª giornata del campionato di Serie BKT, sui campi sarà protagonista il pallone rosso, un simbolo forte e universale del rispetto e della protezione dei diritti delle donne.

Un simbolo di impegno sociale

Il pallone rosso, prodotto da Kappa, rappresenta una tradizione consolidata della Serie BKT.

Grazie all’impegno del presidente Mauro Balata e delle venti società della Lega B, l’iniziativa vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che richiede una mobilitazione collettiva.

"Il calcio ha un’enorme capacità di raggiungere le persone – ha dichiarato Balata – e con il nostro pallone rosso vogliamo ribadire con fermezza che la violenza sulle donne è un crimine orrendo e inaccettabile".

L’iniziativa, nata dalla collaborazione con Kappa, vuole trasformare lo sport in uno strumento di cambiamento culturale.

Alessandro Boglione, Vice Presidente Esecutivo di BasicNet S.p.A, ha espresso orgoglio per il progetto: "Portare sui campi della Serie BKT un simbolo che unisce tutti contro la violenza sulle donne è un segnale chiaro e importante.

Ringraziamo la Lega B per questa sinergia".

Lo speciale pallone KOMBAT Ball rosso sarà disponibile per l’acquisto dal 22 novembre sul sito ufficiale Kappa.com, permettendo a tutti di sostenere simbolicamente l’iniziativa.

Designazione arbitrale per Catanzaro-Mantova

In concomitanza con l’iniziativa del pallone rosso, la 14ª giornata di Serie BKT vedrà disputarsi il match tra Catanzaro e Mantova, che promette spettacolo e intensità.

Ecco la designazione arbitrale ufficiale per la partita:

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata

Primo assistente: Aniello Fabrizio Ricciardi di Ancona

Secondo assistente: Mattia Regattieri di Finale Emilia

Quarto ufficiale: Giorgio Vergaro di Bari

VAR: Luigi Nasca di Bari

AVAR: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore

L’incontro si preannuncia combattuto, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo non solo per i tre punti, ma anche per contribuire a veicolare il messaggio contro la violenza sulle donne.

Un esempio di come lo sport possa essere il motore di un cambiamento culturale, unendo tifosi e squadre per una causa comune.

Conclusione

Il calcio si conferma un potente veicolo di sensibilizzazione e cultura, capace di superare le barriere del gioco e arrivare al cuore delle persone.

La Lega B, insieme a Kappa, dimostra ancora una volta come lo sport possa essere il simbolo di un messaggio universale: stop alla violenza sulle donne.