A BOLOGNA UN TUFFO NEGLI ANNI NOVANTA, È 90 WONDERLAND

Un'immersione nella musica e nello stile degli iconici anni Novanta che continuano a far sognare intere generazioni sabato 28 dicembre al Matis Club di Bologna, grazie alla tappa del famoso format "90 Wonderland". Per la stagione invernale, gli organizzatori hanno battezzato il tour "Wondergirls Winter Tour " in onore delle donne.

"Abbiamo deciso di dedicare questa stagione alle donne, celebrandone l’energia e la creatività”, spiega Francesco Ciconte, event manager di 90 Wonderland. "Il nostro tour invernale è un’esplosione di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, dj, ballerini, personaggi fantastici, gadget e video show. È il nostro omaggio al coraggio e alla capacità delle donne di trasformare il mondo".

Ad ospitare la tappa del 28 dicembre un locale simbolo. Il Matis è da anni una delle location di punta della vita notturna di Bologna. Ha debuttato nella nightlife bolognese a novembre del 1988 sia come discoteca che come ristorante. Recentemente rinnovato sia negli arredi che nei contenuti, il locale offre serate esclusive con format innovativi e DJ di fama internazionale provenienti dai club più rinomati d’Italia e d’Europa. L’esperienza culinaria non è da meno grazie ad un’offerta enogastronomica che si distingue per un menù che spazia tra specialità estere e piatti della grande tradizione italiana in un connubio di innovazione e sapori autentici e una carta dei vini di alto livello.

Dalle camicie di flanella al walkman fino al Game Boy, passando per i grandi successi pop, rock e dance di quegli anni, il "90 Wonderland" porterà al Matis una dolce e divertente nostalgia, tra costumi, musica ed effetti visual spettacolari. A rendere ancora più speciale la serata bolognese ci saranno figuranti come Mario Bros e Spider-Man, scenografie ispirate a film cult come Jurassic Park e ballerine in stile Baywatch. Per chi cerca l’anima gemella, non mancherà il cult televisivo Stranamore, il tutto accompagnato da gadget simbolo come chewing gum Brooklyn, Big Bubbles e Morositas.

Il 90 Wonderland è molto più di un evento: è un viaggio nel tempo che invita a rivivere la magia degli anni Novanta in tutte le sue sfumature. Al Matis Club di Bologna questa tappa targata Nineties è quindi un appuntamento imperdibile per chi ama la musica, il divertimento e un pizzico di sana nostalgia.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

LE HIT CHE SI BALLERANNO Durante il format di “90 Wonderland” si suoneranno le più belle hit pop, rock e dance anni 90 mixate a raffica, brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche dal 1990 al 2000. Eccone alcune: Green Day Basket Case // Corona The Rhythm Of The Night // Snap Rhythm Is A Dancer // Ice Mc Think About The Way //La Bouche Sweet Dreams // Spin Doctors Two Princes // Datura Yerba Del Diablo // Alexia The Summer Is Crazy// Haddaway What Is Love // Eiffel 65 Blue // Gigi D’agostino L' Amour Toujours // Vengaboys Boom, Boom, Boom, Boom!! // The Soundlovers Surrender // Aqua Barbie Girl // 883 Hanno Ucciso L’uomo Ragno // The Prodigy Firestarter // Lunapop 50 Special // Captain Hollywood More And More // Mabel Bum Bum // Prezioso & Marvin Tell Me Why // Da Blitz Let Me Be // Dr. Alban It's My Life // Kim Lukas Let It Be The Night // Robert Miles Children // Take That Back For Good // Red Hot Chili Peppers Californication // Britney Spears Crazy // Gun's N' Roses Knockin On Heaven’s Door Ace Of Base All That She Wants // Usura Open Your Mind // Spice Girls Wannabe // Backstreet Boys I Want It That Way // Blur Song 2 // R.E.M. Losing My Religion // Neja Restless // The Chemical Brothers Hey Boy Hey Girl // Modo Einszwei Polizei // Nirvana Smells Like Teen Spirit