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A Lamezia Terme un suggestivo «Notturno leopardiano di Parole e Musica»

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La poesia senza tempo di Giacomo Leopardi incontra le note avvolgenti del jazz in un appuntamento culturale da non perdere. Venerdì 3 luglio, alle ore 20.45, la splendida cornice della corte-giardino di Palazzo Nicotera ospiterà l’originale evento «Notturno leopardiano di Parole e Musica».

Una serata speciale concepita come un viaggio emozionale sospeso nel tempo, dove il concetto filosofico del sublime leopardiano si fonderà con le armonie intime del piano jazz e la poesia del grande recanatese.

Protagonisti dell'evento saranno: il filosofo Raffaele Gaetano, studioso leopardiano di lungo corso, il pianista jazz Francesco Scaramuzzino e l’interprete Giancarlo Davoli.

Annalisa Spinelli tesserà lo storytelling emozionale della serata.

Ingresso sino ad esaurimento posti.


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Argomenti:
poesia-leopardi jazz-palermo notturno-leopardiano eventi-culturali palazzo-nicotera

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