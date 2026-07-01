A Lamezia Terme un suggestivo «Notturno leopardiano di Parole e Musica»
La poesia senza tempo di Giacomo Leopardi incontra le note avvolgenti del jazz in un appuntamento culturale da non perdere. Venerdì 3 luglio, alle ore 20.45, la splendida cornice della corte-giardino di Palazzo Nicotera ospiterà l’originale evento «Notturno leopardiano di Parole e Musica».
Una serata speciale concepita come un viaggio emozionale sospeso nel tempo, dove il concetto filosofico del sublime leopardiano si fonderà con le armonie intime del piano jazz e la poesia del grande recanatese.
Protagonisti dell'evento saranno: il filosofo Raffaele Gaetano, studioso leopardiano di lungo corso, il pianista jazz Francesco Scaramuzzino e l’interprete Giancarlo Davoli.
Annalisa Spinelli tesserà lo storytelling emozionale della serata.
Ingresso sino ad esaurimento posti.
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