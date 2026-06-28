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Un filo rosso unisce Ferrara fino alla Puglia in particolare alla città di Bisceglie dove, il 24 Giugno, si è svolta l'undicesima edizione del prestigioso "Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia" alla Cultura e alla Scienza. La prestigiosa cerimonia si è svolta nella sala conferenze Universo Salute Opera Don Uva ed è stata presieduta dal Presidente dell’Osservatorio Antonio Speranza, dall’attrice cinematografica Rossella Di Liddo, dal professor Luigi Palmiotti, storico e presidente della sezione locale dell’Archeoclub d’Italia e dal dottor Marcello Paduanelli, direttore amministrativo dell’Opera Don Uva – Universo Salute.

In collegamento video anche l’Assessore alla cultura della città di Ferrara Marco Gulinelli, l'evento gode infatti dei patrocini delle città di Bisceglie ed anche di Ferrara, della Provincia Bat, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura,.

“Il Premio Borgia come alta eccellenza del territorio sia locale che nazionale premia la cultura e la scienza, nel corso della cerimonia vengono consegnati ogni anno i riconoscimenti a personalità che si sono distinti per meriti rilevanti nei loro ambiti professionali, contribuendo in modo significativo alla crescita sociale, culturale e scientifica”, scrivono gli organizzatori.

Ed è proprio in questo contesto che si inserisce alla perfezione il profilo della premiata per la sezione danza

Roberta Di Laura, eccellenza italiana e pugliese acclamata a livello internazionale che da oltre un decennio porta in alto il nome dell'Italia e della Puglia nel mondo in qualità di ambasciatrice dell'eccellenza artistica italiana e pugliese.

Uno straordinario percorso quello della Di Laura che prosegue con costanza e che l'ha vista nel 2025 essere insignita, presso Palazzo Montecitorio a Roma tra le 100 eccellenze italiane, un ulteriore tassello che conferma il prestigio di una carriera in continua ascesa nel corso della quale, ha calcato palcoscenici di tutto il mondo da Germania, Marocco, Emirati Arabi a Inghilterra, Taiwan, Tunisia, Romania, Grecia, Spagna, Turchia, Francia e Portogallo.

Il debutto come prima ballerina ed interprete principale avviene nella produzione “Titanic Live Concert”, esperienza che segna un punto di svolta nella sua carriera. In seguito moltissime sono state le esibizioni in diverse città italiane ed in prestigiosi teatri dove si è esibita in ruoli iconici tratti dal repertorio del balletto classico. Il suo talento è anche approdato sul piccolo schermo con esibizioni per le trasmissioni Rai "Linea Blu", "E Viva il Videobox", e "Gli Italians".

La sua carriera spicca ben presto il volo, a soli 20 anni, è entrata a far parte del “Consiglio Internazionale della Danza di Parigi“ partner Unesco, un traguardo che ha contribuito a consolidare la sua fama a livello mondiale e a portarla alla ribata internazionale imponendosi come una delle eccellenze tarantine più apprezzate nel mondo che contribuisce con il suo talento artistico a dare lustro non solo alla Puglia ma anche all'Italia nel mondo incarnando una figura di spicco del "Made in Italy" riconosciuta a livello globale. Nel 2020 è stata citata nelle “Pages of Celebrities and socialites” di “STARS” Illustrated Magazine New York tra le personalità a livello mondiale.

Nel 2021 ha fondato il "Roberta Di Laura - International Dance Project ", progetto artistico per la creazioni di eventi internazionali legati alla danza ma accanto alla carriera scenica, Roberta Di Laura sviluppa anche un intenso percorso di ricerca. Presenta progetti sulla danza nei Congressi Mondiali di Ricerca sulla Danza che la portano da Atene a San Pietroburgo, dal Canada alla Florida, dall’Ucraina alle Bahamas, fino ad Avignone, Varsavia, Mosca e Tokyo, dove è l’unica rappresentante italiana a presentare un contributo.

Di grande rilievo anche le sue Masterclass di danza tenute per il 64° Congresso Mondiale di Danza in Messico, per il Festival Internazionale di danza di Hong Kong, per il Nortada Dance Festival in Portogallo dove le è stato attribuito anche il riconoscimento "Best Act".

Vincitrice di numerose competizioni internazionali di danza con illustri giurati del panorama tersicoreo mondiale, nel 2025 si è classificata al primo posto per la sezione danza classica alla competizione internazionale “Le Stelle della Danza” tra i cui giurati spicca Isabelle Ciaravola, étoile Opera di Parigi.

Il suo percorso artistico ricco di successi e soddisfazioni vanta anche la collaborazione con l'Universum Academy Switzerland di Lugano e l'organizzazione di prestigiosi eventi tra cui l' “International Dance Gala – Roberta Di Laura“ svoltosi a Milano per il decimo anniversario della sua carriera artistica.

Innumerevoli i premi ed i riconoscimenti ricevuti tra cui spiccano: "Premio Ambasciatore di Terre di Puglia", "Premio internazionale La Rosa D'Oro" ricevuto presso il Parlamento Europeo dalla Fondazione Area Cultura di Roma, Premio "Dea Ebe - La Maschera Banfi" alla presenza del mitico Lino Banfi, "Premio Donna D'Autore", "Premio Internazionale Leone D'Oro" e "Premio Internazionale Adriatico" "per aver onorato l'immagine più bella della Puglia".

Da diversi anni fa base a Stoccarda in Germania dove è una delle docenti di danza più apprezzate, dirige il "Tanzfestival Stuttgart" e la compagnia di danza giovanile "Generation - Junior Dance Company".

