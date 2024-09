A Rovigo grande successo per il convegno "Il Falso Documentale" a cura di SULPL, NSC e SIAP

Grande partecipazione al convegno "Il Falso Documentale" svoltosi presso la Sala Urban Digital Center di Rovigo e organizzato dai sindacati SULPL, NSC e SIAP.

L'evento, dedicato agli operatori delle Forze dell'Ordine, ha registrato oltre cento partecipanti, confermando l'interesse per il tema.

Durante l’incontro, esperti come Marco Boscolo e Riccardo Evangelista hanno illustrato tecniche avanzate per il riconoscimento di documenti falsi, attraverso approfondimenti teorici ed esercitazioni pratiche.

Il convegno ha contribuito a rafforzare la sinergia tra le Forze di Polizia, sottolineando l’importanza della formazione continua per affrontare le sfide legate alla sicurezza pubblica.

Antonio Grande, segretario regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Veneto, ha definito l’evento “un momento storico, con la partecipazione di tre sindacati delle Forze di Polizia, ognuno con le proprie specificità”.

L'esponente sindacale ha auspicato che l’iniziativa rappresenti “l'inizio di un percorso che continuerà con ulteriori appuntamenti formativi, sempre volti alla crescita professionale degli operatori”.

Mirco Gennari, segretario provinciale del SULPL, ha sottolineato come l’evento sia stato “un’occasione per evidenziare l’eccellenza della Polizia Locale, in particolare nel campo del riconoscimento dei documenti falsi, nonostante lo Stato continui a negare la pari dignità rispetto alle altre Forze dell’Ordine” e ha ribadito l’importanza di simili eventi per far comprendere e trasmettere “il ruolo fondamentale della Polizia Locale nella sicurezza pubblica”.

Il Comune di Rovigo ha offerto un prezioso supporto logistico, confermando la collaborazione tra Enti Locali e Forze dell’Ordine.

Il consigliere comunale Cavaliere Renato Campanile, intervenuto durante i lavori, ha portato i saluti dell'assessore alla sicurezza del Comune, enfatizzando l’importanza di momenti di confronto quali il convegno dedicato al falso documentale.

I sindacati organizzatori, SULPL, NSC e SIAP, hanno evidenziato infine l’importanza di iniziative formative gratuite come quella di Rovigo, fondamentali per migliorare le competenze degli operatori e rispondere efficacemente alle crescenti esigenze di sicurezza della cittadinanza.