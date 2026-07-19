A Salerno Aci e Sara Assicurazioni al Giffoni Film Festival 2026

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Si rinnova anche quest'anno la presenza di Aci e Sara Assicurazioni al Giffoni Film Festival, un’occasione per diffondere l'amore per gli sport automobilistici e per parlare soprattutto ai giovani di sicurezza stradale.

Aci e Sara saranno presenti al Gff dal 20 al 23 luglio 2026. Lunedì 20 luglio il primo incontro: alle 10:30 nella Sala Verde sarà l'occasione di incontrare il dirigente sportivo Antonello Coletta direttore Ferrari Wec, da trent’anni con il Cavallino Rampante.

Il giorno dopo, martedì 21 luglio, alle ore alle 14:30 in Sala De Masi incontro con l’imprenditore e grande uomo di sport Gian Carlo Minardi, fondatore del team omonimo, consulente di Aci Sport e supervisore della Scuola Federale Aci Sport; il direttore generale di Aci Sport S.p.A. Mario Isola, manager dalla grande esperienza nel settore sportivo Pirelli in Formula 1; il pilota e manager Raffaele Giammaria, Direttore della Scuola Federale ACI Sport.

Sempre martedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:30, in Piazza Federico Fellini sarà allestito “Aci Sara Village” con esposizione di importanti auto, simulatori di guida, e “karting in piazza” la seguitissima manifestazione ideata e portata avanti in tutta Italia dalla Salerno Corse, che riscuote sempre grande successo. Altre importanti novità sono già previste e organizzate per mercoledì e giovedì prossimo.

«Giffoni con il suo Festival dedicato ai più giovani è una grande occasione per Aci e Sara di avvicinare i ragazzi e farli appassionare e praticare gli sport automobilistici - sottolinea il presidente di Aci Salerno, senatore Vincenzo Demasi - ma è anche un appuntamento utile diffondere la cultura della sicurezza stradale che è una delle importanti mission dell’ACI e in particolare dell’Automobile Club Salerno che organizza e partecipa a numerose iniziative nelle scuole. Formare i giovani a una guida sicura significa salvaguardare la loro vita, purtroppo messe in pericolo dà condotte non idonee in auto e in moto.

La manifestazione di quest’anno si inserisce nell’ambito delle celebrazioni del centenario dell’Automobile Club Salerno e la presenza dell’Aci al GFF 2026 sarà ulteriormente arricchita da un articolato programma di iniziative e da una partecipazione istituzionale di assoluto rilievo».

E il direttore di Aci Salerno, Giovanni Caturano evidenzia: «Aci, Sara e Gff collaborano appieno ormai da anni; lo sport automobilistico è protagonista di tante pellicole cinematografiche ed Aci vuole utilizzare la splendida cornice del GFF, con le sue migliaia di giovani, per offrire un'occasione di formazione alla sicurezza stradale e cercare di contribuire alla divulgazione di una cultura della sicurezza stradale. L’incontro dei giovani con piloti, manager e le altre professionalità del Motorsport consente di sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole, sulla strada e nei comportamenti della vita».

Un grande esempio è stata la recente partecipazione a Giffoni, nel 2024, grazie ad Aci Sport, di Kimi Antonelli, giovane promessa dello sport automobilistico quando ancora non aveva conseguito la patente di guida, oggi dopo soli due anni è ai vertici della Formula 1 che ha saputo parlare con grande entusiasmo ai ragazzi.

Karting in piazza

Karting in piazza è una manifestazione, a partecipazione totalmente gratuita, destinata ai bambini di età compresa tra i 6 ed i 10 anni ed ha la mission di insegnare ai piccoli avventori il rispetto delle “10 Regole d’oro della Sicurezza Stradale” sotto l’occhio vigile e la direzione di istruttori esperti e sarà strutturata, come da prassi, in due fasi: una prima parte con una breve lezione teorica di educazione stradale, della sicurezza e del rispetto delle regole basilari del Codice della Strada ed una seconda parte pratica in cui i ragazzi potranno testare immediatamente gli insegnamenti ricevuti; i bambini percorreranno dei giri di pista a bordo di kart elettrici (di tipologia analoga a quelli usati da AciSport per l’attività pre-agonistica), ma adattati per l’occasione per essere condotti in piena sicurezza anche dai più piccoli: velocità di punta paragonabile a quella di una bici, cinture di sicurezza, roll bar, casco. Durante tutta la prova pratica ogni bambino sarà guidato e seguito da vicino da un istruttore che potrà facilmente fermare e direzionare il kart indipendentemente dagli input dati dai bambini.

Ai piccoli partecipanti verrà infine rilasciato il diploma di “Ambasciatore della sicurezza stradale” in modo tale che una volta tornati a casa possano insegnare a loro volta quanto appreso sia ai loro familiari che ai propri amici.