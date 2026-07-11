SCHERMI accende una nuova luce sul cinema teatro Masciari. Stasera il gran finale a Sant'Elia con Filippo Nigro

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SCHERMI accende una nuova luce sul cinema teatro Masciari. Una festa di comunità, teatro e grande cinema con Francesco Colella. Stasera il gran finale a Sant'Elia con Filippo Nigro

Una serata di grande festa, carica di emozione e proiettata verso il futuro. Il festival SCHERMI, guidato dalla direzione artistica di Mauro Lamanna, insieme a Gianmarco Saurino, ha vissuto ieri un momento straordinario, capace di unire l'intero centro storico di Catanzaro attorno a un'idea di rinascita culturale condivisa. L'obiettivo, pienamente riuscito, è stato quello di riportare l'attenzione sul glorioso Cinema Teatro Masciari (chiuso dal 2014) attraverso l'energia positiva della creatività.

L'enorme entusiasmo che sta accompagnando questa edizione del festival è esploso in un doppio appuntamento a ingresso libero che ha dimostrato la voglia profonda della comunità catanzarese di riappropriarsi dei propri spazi del cuore.

Il cammino è iniziato nello spazio antistante la storica struttura. In un’atmosfera di grande armonia e partecipazione, le compagnie teatrali della città si sono riunite per celebrare il valore del teatro come mestiere e come passione vitale. Un momento costruttivo che ha visto fare rete, l'uno a fianco all'altro, i protagonisti della scena culturale locale: Giovanni Carpanzano, Salvatore Conforto, Gianpaolo Negro, Francesco Passafaro e Marco Trebian, arricchiti dall'intervento di Ivan Colacino.

A testimoniare il legame indissolubile tra passato e futuro, erano presenti anche Eugenio Attanasio, Aldo Costa, Andrea e Aldo Ferrara Junior per la Cooperativa Nuova Ipotesi, storici gestori della struttura, che hanno condiviso ricordi preziosi con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni.

"Abbiamo voluto un evento che fosse una luce per il Masciari, un segnale di speranza e di ripartenza" – ha dichiarato il direttore artistico Mauro Lamanna – "SCHERMI nasce per essere un megafono delle energie migliori del territorio, creando ponti e sinergie con chi lavora ogni giorno per il bene comune".

Questo spirito inclusivo è stato testimoniato da una fortissima rete legata al sociale e al terzo settore. Oltre agli interventi di Vittoria Froiio per l'Associazione Antiviolenza Astarte Donna e di Rita Ciciarello, presidente del Centro Servizi Volontariato di Catanzaro, la serata ha visto la significativa partecipazione della Fondazione Città Solidale, presente con la struttura "Tenda di Mamre", insieme ai ragazzi della Comunità Ministeriale di Catanzaro e della Cooperativa Kyosei, a dimostrazione di come la cultura possa essere un reale strumento di inclusione, riscatto e coesione per tutta la cittadinanza.

La serata ha toccato il suo apice con l’arrivo dell’ospite d'onore: il celebre attore Francesco Colella. L’apprezzato interprete è tornato nella sua terra con immenso entusiasmo per riabbracciare il pubblico e introdurre la visione di un capolavoro assoluto della cinematografia mondiale, “Divorzio all’italiana” del maestro Pietro Germi.

Colella ha voluto dedicare un messaggio di profondo affetto e incoraggiamento ai colleghi e a tutta la cittadinanza: "Vi amo e vi ammiro" – ha dichiarato l'attore, sottolineando la bellezza e la necessità di difendere sempre il valore puro e libero dell'arte come motore di crescita, solidarietà e unione collettiva.

L'onda di energia di SCHERMI non si ferma e si prepara a celebrare l'atto conclusivo di questa sesta edizione. L'appuntamento per il gran finale è per stasera, sabato 11 luglio alle ore 20:00, a Sant'Elia, all’interno della suggestiva cornice della Villetta di Via Monte Reventino.

Presenza eccezionale dell'ultima serata sarà lo straordinario attore Filippo Nigro, che incontrerà il pubblico, dialogando con Miriam Belpanno di NON Magazine, e presenterà la proiezione di un classico senza tempo della storia del cinema: “La finestra sul cortile” del maestro Alfred Hitchcock. Un'ultima imperdibile serata sotto le stelle per salutare un percorso che ha dimostrato, ancora una volta, quanto Catanzaro sia viva, partecipe e affamata di grande cultura.

Il progetto è realizzato con il prezioso contributo del MiC - Ministero della Cultura, della Calabria Film Commission, del Comune di Catanzaro e della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania.

Da quest’anno, inoltre, ad affiancare il festival c’è la Fondazione Oltre, una realtà che promuove un’educazione fondata su ascolto, presenza e bellezza, affrontando le fragilità e le sfide del mondo giovanile legate all’adolescenza e alla tecnologia attraverso una vasta community che coinvolge già migliaia di studenti e docenti.