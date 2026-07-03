Schermi 2026 il Cinema Itinerante su quattro ruote fa ritorno a Catanzaro

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dall’8 all’11 luglio la sesta edizione della rassegna multipiazza accende i quartieri della città tra grandi ospiti del cinema italiano, proiezioni all’aperto ed eventi speciali.

Dopo aver attraversato l’Italia e aver fatto tappa a Lampedusa, Foggia e Reggio Calabria, SCHERMI - Cinema Multipiazza fa ufficialmente ritorno a casa. La sesta edizione dell’attesa rassegna cinematografica itinerante, organizzata dall’associazione Divina Mania, farà tappa a Catanzaro dall’8 all’11 luglio 2026. Il celebre cinema su quattro ruote viaggerà tra i quartieri e le piazze della città per trasformarli in arene sotto le stelle. Quattro serate ad accesso gratuito nate per riscoprire la bellezza della condivisione, della cultura di prossimità e del grande schermo, arricchite dal dialogo diretto tra il pubblico e alcuni dei volti più importanti del panorama cinematografico nazionale.

Da quest’anno, ad affiancare il progetto c’è anche Fondazione Oltre, una realtà che promuove un’educazione fondata su ascolto, presenza e bellezza, affrontando le fragilità e le sfide del mondo giovanile legate all’adolescenza e alla tecnologia attraverso una vasta community che coinvolge già migliaia di studenti e docenti.

Il ricco programma della manifestazione prenderà il via mercoledì 8 luglio alle ore 21:00 nel quartiere di Santa Maria, nel Cortile della Chiesa di Santa Maria di Zarapoti, dove l’attore Giacomo Ferrara presenterà la proiezione del film “Mio fratello è figlio unico” di Daniele Luchetti. Il giorno successivo, giovedì 9 luglio, la rassegna si sposterà a Gagliano nella cornice di Piazza Fontana, dove l’ospite Antonio De Matteo introdurrà la visione di “Mery per sempre” diretto da Marco Risi.

La giornata di venerdì 10 luglio sarà interamente dedicata al Centro Storico con un doppio appuntamento. Si comincerà alle ore 19:00 con l'evento speciale “Al Masciari”, un omaggio al vecchio teatro cittadino, proprio nello spazio antistante la struttura, che vedrà la partecipazione attiva delle compagnie teatrali della città, per poi proseguire alle ore 21:00 con l’attore Francesco Colella che presenterà al pubblico il capolavoro “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi. L’appuntamento conclusivo della sesta edizione si terrà invece sabato 11 luglio alle ore 21:00 a Sant'Elia, all’interno della Villetta di Via Monte Reventino, dove Filippo Nigro presenterà la proiezione del classico senza tempo “La finestra sul cortile” di Alfred Hitchcock.

“Vedere l'affetto e l'entusiasmo che crescono intorno a SCHERMI, estate dopo estate, è una grande soddisfazione – afferma Mauro Lamanna, codirettore artistico insieme a Gianmarco Saurino – Questo festival ha una missione chiara fin dal primo giorno: portare l'arte direttamente nel cuore dei quartieri, trasformando le piazze storiche in cinema sotto le stelle. Volevamo ricreare quello spazio magico di confronto e socialità che solo la cultura sa generare. Ci abbiamo scommesso e, grazie alla risposta del pubblico e alla presenza di straordinari protagonisti del nostro cinema, oggi possiamo dire di aver centrato l’obiettivo”.

Un entusiasmo condiviso pienamente anche dai direttori organizzativi, Debora Leonardi e Piter Loscavo: “La nostra arena itinerante ha fatto molta strada, è cresciuta e si è consolidata. L'energia e l'abbraccio caloroso che riceviamo in ogni singola città ci danno la spinta per spingerci sempre oltre, fieri di costruire un'iniziativa culturale che sia davvero di tutti, inclusiva e di altissimo profilo».

Il progetto SCHERMI è realizzato con il prezioso contributo del MiC - Ministero della Cultura, della Calabria Film Commission e della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. Tutti gli appuntamenti in programma sono a ingresso libero e gratuito.