“Schermi – Cinema Multipiazza” riprende il suo percorso

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Dopo la partenza da Lampedusa, la rassegna cinematografica itinerante firmata Divina Mania

arriva l’11 e 12 giugno a Reggio Calabria con Alessio Praticò e Alberto Paradossi

Ha preso ufficialmente il via la sesta edizione di SCHERMI - Cinema Multipiazza, l’attesa rassegna cinematografica itinerante organizzata dall’associazione Divina Mania. Il viaggio del grande schermo a quattro ruote, ripartito dalla suggestiva cornice di Lampedusa, si appresta ora a fare tappa a Reggio Calabria, nel quartiere Arghillà, l’11 e 12 giugno, per poi proseguire la sua rotta nel cuore della piena estate tra le province di Cosenza e Catanzaro.

La rassegna si conferma un appuntamento imperdibile dell'estate meridionale, capace di coniugare inclusione sociale, valorizzazione del territorio e intrattenimento. La formula resta accessibile a tutti: ogni proiezione ed evento è a ingresso gratuito. Il cartellone, ricco e variegato, spazia dai grandi classici del cinema d’autore alle pellicole contemporanee di successo, offrendo un’occasione speciale per riscoprire la magia del cinema all’aperto.

Le prossime proiezioni a Reggio Calabria inizieranno alle ore 20:30 e si terranno nell’Area parcheggio del polo sanitario del Quartiere Arghillà. Ogni serata vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione che presenteranno personalmente la pellicola — scelta da loro perché legata a un ricordo, un’emozione o un aneddoto particolare — dialogando con il pubblico.

Domani, giovedì 11 giugno, l’attore reggino Alessio Praticò presenterà “Tre uomini e una gamba”, l’intramontabile cult di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Venerdì 12 giugno, sarà la volta di Alberto Paradossi, che presenterà al pubblico “Zamora”, pellicola diretta da Neri Marcorè di cui Paradossi è l’attore protagonista.

"Il calore e l’attenzione che circondano SCHERMI, anno dopo anno, ci riempiono d'orgoglio — dichiarano i direttori artistici Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino — Questa rassegna nasce con un obiettivo preciso: accendere una luce nei quartieri, trasformando le piazze in sale cinematografiche a cielo aperto dove riscoprire la bellezza della condivisione e della cultura. Offrire tutto questo gratuitamente, portando a dialogare con il pubblico artisti di primissimo piano del cinema italiano, è la nostra scommessa vinta.”

“Il cinema su quattro ruote è cresciuto, è diventato grande – aggiungono i direttori organizzativi Debora Leonardi e Piter Loscavo – e l'abbraccio delle persone in ogni tappa ci spinge a viaggiare ancora più lontano, fieri di offrire un’esperienza culturale inclusiva e di altissimo livello."

Al fianco di SCHERMI, da quest’anno, c’è Fondazione Oltre, che promuove un’educazione fondata su ascolto, presenza e bellezza, affrontando sfide come adolescenza, tecnologia e fragilità dei legami giovanili e dimostra, con una vasta community, formata da migliaia di studenti e docenti coinvolti, che un modo diverso di educare è possibile.

Il progetto "SCHERMI" è realizzato con il contributo del MIC - Ministero della Cultura, Calabria Film Commission e Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania.

Si ringraziano per il fondamentale sostegno: Shine, Fondazione Haiku Lugano, Enel, Fondazione Prosolidar, in collaborazione con Medici nel Mondo e Semplicemente Dischi.