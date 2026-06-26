Il Cinema in Ascolto - II Edizione

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Torna a Roma, per la sua seconda edizione, Il Cinema in Ascolto, la rassegna cinematografica all'aperto che unisce grande cinema, innovazione tecnologica e partecipazione culturale. Dal 4 al 17 luglio 2026 il Parco del Polo Civico di Viale Aldo Ballarin, nel Municipio VIII, si trasformerà nuovamente in un'arena immersiva dove il pubblico potrà vivere il cinema attraverso un'esperienza di ascolto in cuffia, accessibile, inclusiva e gratuita.

Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione amplia il proprio programma proponendo quattordici serate dedicate al cinema contemporaneo, ai grandi classici, ai documentari e ai cortometraggi, accompagnate da incontri con registi, attori, autori e professionisti del settore.

Il progetto nasce con l'obiettivo di portare il cinema negli spazi pubblici, favorire la partecipazione culturale e creare occasioni di dialogo attorno ai grandi temi del nostro tempo. Le opere selezionate affrontano questioni legate all'identità, alla memoria, ai conflitti, all'ambiente, alle trasformazioni sociali e ai percorsi di crescita individuale, offrendo al pubblico occasioni di confronto e approfondimento.

L'edizione 2026 proporrà un percorso articolato in sei aree tematiche – Confini ed Identità, Conflitti e Trasformazioni, Percorsi e Scelte, Memoria e Racconti, Viaggi ed Avventura, Musica e Ritmo – attraverso una selezione di opere italiane e internazionali che spaziano dal cinema indipendente alle produzioni premiate nei maggiori festival.

Il cartellone alterna recenti opere del cinema italiano e internazionale, grandi cult amati da più generazioni e una serata speciale dedicata al cortometraggio italiano contemporaneo, con la partecipazione di registi e interpreti.

Oltre alle proiezioni, il Parco del Polo Civico sarà aperto ogni sera dalle 19.00 alle 24.00, configurandosi come uno spazio di aggregazione e socialità a disposizione della comunità. L'area ospiterà un punto food & drink e momenti dedicati alla convivialità, favorendo la permanenza del pubblico e la fruizione del festival anche nelle fasce orarie precedenti e successive alle proiezioni.

L'utilizzo di cuffie wireless consentirà inoltre agli spettatori di ascoltare una selezione musicale lounge in totale libertà di movimento, garantendo al contempo il rispetto dell'ambiente circostante grazie all'assenza di emissioni sonore diffuse.

Questa soluzione amplia il concetto di arena cinematografica, trasformando lo spazio pubblico in un luogo multifunzionale dedicato alla cultura, all'incontro e alla partecipazione collettiva.

“Il Cinema in Ascolto” si conferma così non solo una rassegna cinematografica, ma un progetto culturale capace di mettere in relazione pubblico, autori e territorio, valorizzando il cinema come strumento di partecipazione, riflessione e costruzione di comunità.

L'ingresso a tutte le serate è gratuito con prenotazione delle cuffie fino a esaurimento disponibilità

La manifestazione è realizzata da We Break Production, in collaborazione con Marte 2010 e Associak.

IL PROGRAMMA E GLI OSPITI

Sabato 4 luglio

LA CITTÁ PROIBITA

di Gabriele Mainetti

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Domenica 5 luglio

THE BLUES BROTHERS

di John Landis

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Lunedì 6 luglio

CORTI ITALIANI

di Autori Vari:

HI MIKE

Il regista Antonio Cinque

LE COSE APPUNTITE

Il regista Giulia Giordano – Il cast Roberto De Francesco, Chiara Caselli, Eugenio Papalia, Carlo Caprioli

MUD

La regista Caterina Salvadori

NOTTURNO

Il regista Lorenzo Nuccio

VOLEVO SOLO DIRTI UNA COSA

Il coprotagonista Gianlorenzo De Donno

ZITTO E GUIDA

Il regista Nick Russo, il protagonista Filippo Tirabassi, il produttore Alessandro Di Renzo

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Martedì 7 luglio

Ore 20,30

Incontro con il regista Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot, Freaks)

Ore 21,00

THE SEA

di Shai Carmell Pollak

Introduzione a cura di Alessia Ripandelli di MSF Medici Senza Frontiere

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Mercoledì 8 luglio

MANAS SORELLE

di Marianna Brennand

Responsabili della Distribuzione Italiana

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Giovedì 9 luglio

SEMPLICE CLIENTE

di Alessio De Leonardis

Alessio De Leonardis Regista, Produttori Stefano Bacchiocchi, Beatrice Campagna

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Venerdì 10 luglio

TRE REGOLE INFALLIBILI

di Marco Gianfreda

Il regista Marco Gianfreda

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Sabato 11 luglio

LA GUERRA DEL TIBURTINO TERZO

di Luna Gualano

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Domenica 12 luglio

TRE STORIE IN BOTTIGLIA

di Giuseppe Gandini

Il Regista Giuseppe Gandini, Cast Valentina Bruscoli, Silvia Mazzotta, Emilia Bruscoli ed altri membri del cast

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Lunedì 13 luglio

BURNING VICTORIA

Serata Air a cura di Gianni Aureli

Il regista Gabriele Tacchi

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Martedì 14 luglio

RITORNO AL FUTURO

di Robert Zemeckis

Introduzione a cura del regista Gianni Aureli

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Mercoledì 15 luglio

LOST LAND

di Akio Fujimoto

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Giovedì 16 luglio

E-BOLA

di Christian Marazziti

Il regista Christian Marazziti, lo sceneggiatore Luca Monti - Cast Silvia Mazzotta ed altri membri del cast

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Venerdì 17 luglio

LA TERZA VOLTA

di Gianni Aureli

​Il regista Gianni Aureli, la produttrice Gaia Moretti e altri membri del cast

Direzione Artistica: Gianni Aureli

Direzione Tecnica: Cristiano Ananìa

Per informazioni e programma completo:

www.ilcinemainascolto.it