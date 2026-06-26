Il Cinema in Ascolto - II Edizione
Torna a Roma, per la sua seconda edizione, Il Cinema in Ascolto, la rassegna cinematografica all'aperto che unisce grande cinema, innovazione tecnologica e partecipazione culturale. Dal 4 al 17 luglio 2026 il Parco del Polo Civico di Viale Aldo Ballarin, nel Municipio VIII, si trasformerà nuovamente in un'arena immersiva dove il pubblico potrà vivere il cinema attraverso un'esperienza di ascolto in cuffia, accessibile, inclusiva e gratuita.
Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione amplia il proprio programma proponendo quattordici serate dedicate al cinema contemporaneo, ai grandi classici, ai documentari e ai cortometraggi, accompagnate da incontri con registi, attori, autori e professionisti del settore.
Il progetto nasce con l'obiettivo di portare il cinema negli spazi pubblici, favorire la partecipazione culturale e creare occasioni di dialogo attorno ai grandi temi del nostro tempo. Le opere selezionate affrontano questioni legate all'identità, alla memoria, ai conflitti, all'ambiente, alle trasformazioni sociali e ai percorsi di crescita individuale, offrendo al pubblico occasioni di confronto e approfondimento.
L'edizione 2026 proporrà un percorso articolato in sei aree tematiche – Confini ed Identità, Conflitti e Trasformazioni, Percorsi e Scelte, Memoria e Racconti, Viaggi ed Avventura, Musica e Ritmo – attraverso una selezione di opere italiane e internazionali che spaziano dal cinema indipendente alle produzioni premiate nei maggiori festival.
Il cartellone alterna recenti opere del cinema italiano e internazionale, grandi cult amati da più generazioni e una serata speciale dedicata al cortometraggio italiano contemporaneo, con la partecipazione di registi e interpreti.
Oltre alle proiezioni, il Parco del Polo Civico sarà aperto ogni sera dalle 19.00 alle 24.00, configurandosi come uno spazio di aggregazione e socialità a disposizione della comunità. L'area ospiterà un punto food & drink e momenti dedicati alla convivialità, favorendo la permanenza del pubblico e la fruizione del festival anche nelle fasce orarie precedenti e successive alle proiezioni.
L'utilizzo di cuffie wireless consentirà inoltre agli spettatori di ascoltare una selezione musicale lounge in totale libertà di movimento, garantendo al contempo il rispetto dell'ambiente circostante grazie all'assenza di emissioni sonore diffuse.
Questa soluzione amplia il concetto di arena cinematografica, trasformando lo spazio pubblico in un luogo multifunzionale dedicato alla cultura, all'incontro e alla partecipazione collettiva.
“Il Cinema in Ascolto” si conferma così non solo una rassegna cinematografica, ma un progetto culturale capace di mettere in relazione pubblico, autori e territorio, valorizzando il cinema come strumento di partecipazione, riflessione e costruzione di comunità.
L'ingresso a tutte le serate è gratuito con prenotazione delle cuffie fino a esaurimento disponibilità
La manifestazione è realizzata da We Break Production, in collaborazione con Marte 2010 e Associak.
IL PROGRAMMA E GLI OSPITI
Sabato 4 luglio
LA CITTÁ PROIBITA
di Gabriele Mainetti
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Domenica 5 luglio
THE BLUES BROTHERS
di John Landis
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Lunedì 6 luglio
CORTI ITALIANI
di Autori Vari:
HI MIKE
Il regista Antonio Cinque
LE COSE APPUNTITE
Il regista Giulia Giordano – Il cast Roberto De Francesco, Chiara Caselli, Eugenio Papalia, Carlo Caprioli
MUD
La regista Caterina Salvadori
NOTTURNO
Il regista Lorenzo Nuccio
VOLEVO SOLO DIRTI UNA COSA
Il coprotagonista Gianlorenzo De Donno
ZITTO E GUIDA
Il regista Nick Russo, il protagonista Filippo Tirabassi, il produttore Alessandro Di Renzo
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Martedì 7 luglio
Ore 20,30
Incontro con il regista Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot, Freaks)
Ore 21,00
THE SEA
di Shai Carmell Pollak
Introduzione a cura di Alessia Ripandelli di MSF Medici Senza Frontiere
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Mercoledì 8 luglio
MANAS SORELLE
di Marianna Brennand
Responsabili della Distribuzione Italiana
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Giovedì 9 luglio
SEMPLICE CLIENTE
di Alessio De Leonardis
Alessio De Leonardis Regista, Produttori Stefano Bacchiocchi, Beatrice Campagna
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Venerdì 10 luglio
TRE REGOLE INFALLIBILI
di Marco Gianfreda
Il regista Marco Gianfreda
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Sabato 11 luglio
LA GUERRA DEL TIBURTINO TERZO
di Luna Gualano
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Domenica 12 luglio
TRE STORIE IN BOTTIGLIA
di Giuseppe Gandini
Il Regista Giuseppe Gandini, Cast Valentina Bruscoli, Silvia Mazzotta, Emilia Bruscoli ed altri membri del cast
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Lunedì 13 luglio
BURNING VICTORIA
Serata Air a cura di Gianni Aureli
Il regista Gabriele Tacchi
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Martedì 14 luglio
RITORNO AL FUTURO
di Robert Zemeckis
Introduzione a cura del regista Gianni Aureli
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Mercoledì 15 luglio
LOST LAND
di Akio Fujimoto
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Giovedì 16 luglio
E-BOLA
di Christian Marazziti
Il regista Christian Marazziti, lo sceneggiatore Luca Monti - Cast Silvia Mazzotta ed altri membri del cast
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Venerdì 17 luglio
LA TERZA VOLTA
di Gianni Aureli
Il regista Gianni Aureli, la produttrice Gaia Moretti e altri membri del cast
Direzione Artistica: Gianni Aureli
Direzione Tecnica: Cristiano Ananìa
Per informazioni e programma completo:
www.ilcinemainascolto.it
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