Magna Graecia Film Festival 2026, il sindaco di Soverato Daniele Vacca traccia il bilancio della 23ª edizione

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Si chiude il festival del cinema a Soverato tra ringraziamenti, cultura e promozione del territorio

Si è conclusa la 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival, uno degli appuntamenti culturali più importanti della Calabria, che anche quest'anno ha trasformato Soverato in un punto di riferimento per il cinema italiano e internazionale, richiamando migliaia di spettatori, ospiti di prestigio e protagonisti del mondo dello spettacolo.

Al termine della manifestazione, il sindaco di Soverato Daniele Vacca, attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale, ha voluto esprimere soddisfazione per il successo dell'evento e rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla sua riuscita.

Daniele Vacca celebra il successo del Magna Graecia Film Festival

Nel suo intervento, il primo cittadino sottolinea come il Magna Graecia Film Festival continui a rappresentare molto più di una semplice rassegna cinematografica. Negli anni, infatti, il festival è diventato un importante strumento di valorizzazione culturale e turistica, contribuendo a promuovere l'immagine di Soverato e dell'intera Calabria a livello nazionale e internazionale.

Secondo il sindaco, anche questa edizione ha confermato il ruolo centrale della manifestazione nel panorama del cinema d'autore, offrendo momenti di confronto, spettacolo e crescita culturale.

Il ringraziamento a Gianvito Casadonte e a tutti i protagonisti del Festival

Nel messaggio pubblicato sui social, Daniele Vacca ha rivolto un ringraziamento particolare a Gianvito Casadonte, ideatore e direttore del Magna Graecia Film Festival, riconoscendone la passione, la visione e il costante impegno che negli anni hanno permesso alla manifestazione di crescere fino a diventare uno degli eventi culturali più apprezzati del Mezzogiorno.

Il sindaco ha inoltre esteso i ringraziamenti:

agli artisti e agli ospiti che hanno animato il festival;

e agli che hanno animato il festival; alle istituzioni coinvolte;

coinvolte; ai volontari ;

; alle forze dell'ordine e agli operatori impegnati nell'organizzazione;

e agli operatori impegnati nell'organizzazione; agli sponsor che hanno sostenuto l'evento;

che hanno sostenuto l'evento; a tutti coloro che, con il proprio lavoro, hanno contribuito al successo della manifestazione.

L'omaggio ai cittadini di Soverato

Un pensiero speciale è stato rivolto anche ai cittadini di Soverato, che hanno partecipato numerosi alle serate del festival dimostrando, ancora una volta, spirito di accoglienza, senso di appartenenza e grande partecipazione.

Per il sindaco, proprio l'entusiasmo della comunità rappresenta uno degli elementi che rendono il Magna Graecia Film Festival un evento unico, capace di coinvolgere l'intera città e di creare un clima di condivisione tra residenti e visitatori.

Le parole del sindaco Daniele Vacca

"Si chiude il sipario sul Magna Graecia Film Festival. Ma resta accesa la luce della cultura.

Si conclude un'altra straordinaria edizione del Magna Graecia Film Festival, che anche quest'anno ha trasformato Soverato nella capitale del cinema, della cultura e del dialogo, ospitando grandi protagonisti del panorama nazionale e internazionale e migliaia di spettatori.

Il Festival, giunto alla sua 23ª edizione, ha confermato il suo ruolo di riferimento per il cinema d'autore e per la promozione del nostro territorio.

Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento a Gianvito Casadonte, anima e direttore del Festival, per la passione, la visione e l'impegno con cui continua a far crescere una manifestazione che rappresenta un patrimonio non solo per Soverato, ma per tutta la Calabria.

Grazie agli artisti, agli ospiti, alle istituzioni, ai volontari, alle forze dell'ordine, agli operatori, agli sponsor e a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita di questa edizione.

Un ringraziamento speciale va ai cittadini di Soverato, che ancora una volta hanno accolto il Festival con entusiasmo, dimostrando il volto migliore della nostra città: quello dell'ospitalità, della partecipazione e dell'orgoglio.

Arrivederci alla prossima edizione!"

Il Magna Graecia Film Festival conferma il suo valore per la Calabria

Con la conclusione della 23ª edizione, il Magna Graecia Film Festival rafforza il proprio ruolo tra gli eventi culturali più importanti del Sud Italia. La manifestazione continua infatti a coniugare cinema, cultura, promozione del territorio e turismo, offrendo una vetrina di rilievo per Soverato e per l'intera Calabria.

Il messaggio del sindaco Daniele Vacca rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto da organizzatori, istituzioni e cittadini, con uno sguardo già rivolto alla prossima edizione del festival, destinata a proseguire un percorso di crescita ormai consolidato.