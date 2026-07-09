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Grande successo per il debutto catanzarese di "SCHERMI" Giacomo Ferrara emoziona il pubblico. Stasera appuntamento nel quartiere Gagliano con Antonio De Matteo

Un debutto straordinario, carico di emozioni, riflessioni e grande partecipazione sociale. La prima serata di "SCHERMI - Cinema Multipiazza" ha acceso i riflettori sul grande cinema e sul valore profondo dell’inclusione, registrando un grandissimo successo di pubblico. Ad inaugurare la serata sul grande schermo è stata la proiezione di apertura del cortometraggio "Àdia", firmato dal regista Alberto De Simone, un’opera intensa che ha subito catturato l’attenzione dei presenti, introducendo perfettamente il clima artistico della rassegna.

Subito dopo, l’ospite d’onore della serata d’apertura, l’attore Giacomo Ferrara, ha letteralmente conquistato la piazza raccontandosi a cuore aperto, tra aneddoti professionali e confessioni intime. Ferrara ha confessato di aver capito sin da piccolo che il palco era il suo posto, emozionandosi profondamente nel parlare dei suoi genitori e di come lo abbiano costantemente spronato nella sua carriera, prima di concludere con una riflessione sul mestiere dell'attore, spiegando che ogni personaggio interpretato aiuta a scoprire meglio se stessi.

Soddisfazione ed entusiasmo sono stati espressi anche dal direttore artistico del festival, Mauro Lamanna, che ha sottolineato come "SCHERMI" sia un progetto che si sta esportando con orgoglio, configurandosi come un vero e proprio modello culturale. Il valore dell’iniziativa è stato rimarcato dagli importanti interventi istituzionali e del terzo settore che hanno arricchito la serata, a partire dall’assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi, affiancata da Daniela Fazio della Cooperativa Kyosei e da Rosario Bressi di Arci Calabria.

Particolarmente significativo è stato il contributo di Roberta Critelli, referente Comunicazione della Fondazione Città Solidale Onlus. Alla proiezione erano infatti presenti i giovani ospiti della Comunità San Domenico e i giovani rom con le famiglie del progetto "Inclusive Space", gestito insieme al Comune di Catanzaro tramite un PON per l'integrazione.

Dopo le fortissime emozioni del debutto, l'attesa è ora tutta per l'imperdibile appuntamento di stasera, giovedì 9 luglio. Il festival si sposterà nel quartiere Gagliano, nella cornice di Piazza Fontana, per una serata ricca di appuntamenti che prenderà il via ufficialmente alle ore 20:00. Ad accendere l'atmosfera in apertura sarà il reading di poesie a cura del collettivo "Teste moleste".

A seguire, i riflettori saranno interamente puntati sul prestigioso ospite della serata, l'amatissimo attore Antonio De Matteo. Il celebre interprete, volto di grandissimo richiamo e straordinaria intensità, sarà il protagonista assoluto del dibattito con il pubblico, introducendo la visione di un capolavoro della cinematografia italiana come “Mery per sempre”, diretto da Marco Risi.

Il progetto SCHERMI è realizzato con il prezioso contributo del MiC - Ministero della Cultura, della Calabria Film Commission, Comune di Catanzaro e Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. Tutti gli appuntamenti in programma sono a ingresso libero e gratuito.