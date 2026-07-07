Schermi 2026 Divina Mania riporta il cinema itinerante a Catanzaro domani Giacomo Ferrara inaugura la rassegna

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Nel quartiere Santa Maria, l’amato protagonista di "Suburra" apre la sesta edizione del festival introducendo il film "Mio fratello è figlio unico"

L’attesa è finita: l’associazione Divina Mania, guidata dalla co-direzione artistica di Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino, riporta ufficialmente a casa SCHERMI - Cinema Multipiazza. La sesta edizione del celebre cinema itinerante su quattro ruote partirà domani, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 21:00, con una straordinaria serata inaugurale nel quartiere Santa Maria di Catanzaro che vedrà come ospite d'onore l'attore Giacomo Ferrara.

Lamanna e Saurino firmano così un nuovo capitolo di una rassegna che, dopo aver attraversato l’Italia, nel 2026, da Lampedusa a Foggia fino a Reggio Calabria, torna ad accendere i quartieri del capoluogo calabrese. Per il debutto, i direttori artistici hanno scelto di portare sul palco ideale del Cortile della Chiesa di Santa Maria di Zarapoti uno dei volti più intensi, magnetici e amati del nuovo panorama cinematografico e televisivo italiano.

Giacomo Ferrara – consacrato al successo internazionale grazie alla sua straordinaria e iconica interpretazione di Spadino nella serie cult “Suburra”, e applaudito sul grande schermo in pellicole dirette da registi come Claudio Amendola e Roan Johnson – sarà il protagonista assoluto del talk d'apertura, dove incontrerà il pubblico in un'arena sotto le stelle per raccontare il suo percorso artistico e il suo legame con il cinema d'autore.

A seguire, l'ospite introdurrà la proiezione di una delle pellicole più significative, amate e premiate degli anni Duemila: “Mio fratello è figlio unico”, diretto da Daniele Luchetti.

Tratto dal romanzo “Il fasciocomunista” di Antonio Pennacchi e interpretato da un cast straordinario (tra cui Riccardo Scamarcio, Elio Germano e Angela Finocchiaro), il film è un affresco potente, ironico e commovente dell'Italia a cavallo tra gli anni '60 e '70, raccontata attraverso il rapporto conflittuale e viscerale di due fratelli politicamente opposti. Un'opera potente che parla di legami, di crescita e di passioni travolgenti.

Da quest’anno, il valore sociale del festival si rafforza grazie alla partnership con Fondazione Oltre, realtà impegnata nel supportare gli adolescenti di fronte alle sfide della tecnologia. Portare un ospite del calibro di Giacomo Ferrara in un quartiere storico significa proprio questo: utilizzare il magnetismo del grande cinema per sottrarre i ragazzi dall'isolamento degli schermi digitali e stimolare l'aggregazione reale, l'ascolto e il dibattito dal vivo.

Il progetto SCHERMI è realizzato con il prezioso contributo del MiC - Ministero della Cultura, della Calabria Film Commission, Comune di Catanzaro e Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. Tutti gli appuntamenti in programma sono a ingresso libero e gratuito.