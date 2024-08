Abramo Customer Care: ulteriore proroga di tre mesi dell'amministrazione straordinaria

Urso: "massimo impegno a trovare soluzione occupazionale che valorizzi le competenze dei lavoratori”

Il Tribunale di Roma ha prorogato di ulteriori tre mesi l'Amministrazione Straordinaria di Abramo Customer Care. L'istanza era stata depositata dai Commissari straordinari al Tribunale di Roma, dopo l'autorizzazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, per prorogare il termine di scadenza del programma di cessione del compendio aziendale precedentemente fissato per l’8 agosto.

Questo tempo aggiuntivo dovrà essere utilizzato nel migliore dei modi al fine di individuare una soluzione occupazionale in grado di valorizzare le competenze dei lavoratori di Abramo Customer Care. “Il Mimit, insieme a tutte le parti coinvolte, continuerà a garantire il massimo impegno per arrivare a questo obiettivo”, ha affermato il ministro Urso.