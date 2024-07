Accoglienza e celebrazione con la Sindaca Laura Moschella: La Festa della Madonna di Porto a Gimigliano (CZ)

Sindaco Laura Moschella dà il benvenuto ai pellegrini mentre il paese si prepara a festeggiare con eventi musicali e miglioramenti infrastrutturali.

GIMIGLIANO (CZ) La sindaca di Gimigliano, Laura Moschella, attraverso una nota, porge il suo benvenuto “a tutti i pellegrini, devoti e fedeli che, in occasione dell’appuntamento festivo con la Madonna di Porto, Patrona della Provincia di Catanzaro, giungeranno a Gimigliano per adempiere ad un voto e per rinnovare una tradizione secolare. Un saluto che si estende ai rappresentanti del Governo, della Regione e della Provincia, ai sindaci che presenzieranno alla apertura della festa domani, domenica di Pentecoste, nella Chiesa Madre con l’offerta del cero votivo e martedì a Porto”.

“Per la nostra comunità – si legge nella nota – è un importante evento che dà risalto alla nostra storia e al ruolo che nei secoli ha assunto Gimigliano quale centro di spiritualità mariana tra i più importanti della nostra Regione. Il nostro benvenuto si concretizza nei passi in avanti che abbiamo fatto per migliorare la recettività in modo particolare nella valle di Porto dove sorge la rinomata Basilica: la qualità dei servizi essenziali è migliorata ma certamente c’è bisogno di continuare ad investire perché il turismo religioso è da considerarsi davvero come volano per lo sviluppo dei paesi in cui vive ancora forte la tradizione”.

“Quest’anno abbiamo inoltre voluto dare un grosso sostegno alle manifestazioni civili che si svolgono nel centro storico del paese – aggiunge la sindaca nella nota diffusa dal Comune - con l’organizzazione di un concerto-evento musicale che vedrà protagonista il noto cantautore Eman: si tratta di un segnale importante voluto per accrescere e valorizzare la bellezza del borgo dove sorge la straordinaria chiesa matrice sede del miracoloso dipinto della Madonna. Devo ringraziare il sostegno della Regione Calabria perché ha riconosciuto Gimigliano come luogo di organizzazione di grandi eventi musicali”.

“Ci scusiamo – si legge infine nella nota – se si verificherà qualche problema nella viabilità per via dei cantieri avviati per mitigare il rischio idrogeologico del territorio e per la concomitante fase di ammodernamento della linea delle Ferrovie della Calabria. Si tratta di interventi necessari e messi in cantiere negli ultimi anni. Gli obiettivi che si stanno raggiungendo sono frutto del lavoro di sinergia e di collaborazione con tutti gli enti locali, con gli organismi ecclesiali ai vari livelli e con il mondo del volontariato che ringrazio per la collaborazione che in questi giorni di festa non verrà a mancare. Buona festa della Madonna di Porto a tutti!”.