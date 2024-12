Accordo storico al Ministero: 700 Posti di lavoro salvati per la Ex Abramo Customer

Roma, 19 dicembre 2024 – Oggi, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si sta formalizzando un accordo storico che salverà 700 posti di lavoro per i dipendenti della ex Abramo Customer, rimasti senza impiego dopo la chiusura della società. Questo risultato rappresenta una svolta decisiva per la Calabria, offrendo un modello innovativo di intervento nel settore pubblico.

Progetto di Reskilling e Digitalizzazione

La Regione Calabria ha presentato un progetto ambizioso per il reskilling dei lavoratori dei call center, finalizzato a favorire il loro reintegro nei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Tra le priorità individuate, la dematerializzazione delle cartelle cliniche è un obiettivo strategico per modernizzare la sanità regionale.

Per questo intervento sono stati stanziati 15 milioni di euro dalla Regione, a cui si aggiungono 5 milioni messi a disposizione dal Governo. Questo investimento non solo garantisce un futuro ai lavoratori, ma pone le basi per una trasformazione significativa nella gestione della sanità calabrese.

Ruolo di TIM e del Poligrafico dello Stato

Dopo il passo indietro di Poste Italiane, TIM ha assunto l'impegno di gestire l'incarico per conto dell'Istituto Poligrafico dello Stato. La Zecca ha accelerato i tempi per garantire il rispetto del codice degli appalti e avviare rapidamente il progetto.

L'accordo prevede che i lavoratori ex Abramo Customer vengano inseriti in attività di digitalizzazione e gestione documentale, con particolare attenzione alla dematerializzazione delle cartelle cliniche. Questo consente di unire l'urgenza di salvaguardare l'occupazione con il bisogno di innovazione nella pubblica amministrazione.

Tavolo di Confronto Decisivo

Al tavolo ministeriale, oltre ai rappresentanti della Regione Calabria, siedono le segreterie nazionali e territoriali dei sindacati – UGL Telecomunicazioni, SLC CGIL, Fistel CISL e UILCOM – i commissari dell'ex Abramo Customer, TIM e altre imprese potenzialmente coinvolte nell'appalto. Le rappresentanze sindacali unitarie partecipano in collegamento remoto.

Questo accordo rappresenta una vittoria collettiva, resa possibile dall'impegno di tutte le parti coinvolte. La collaborazione tra istituzioni, sindacati e aziende ha permesso di coniugare la necessità di salvare posti di lavoro con l'opportunità di innovare e migliorare i servizi pubblici regionali.

Modello di Sviluppo per il Futuro

Il progetto di digitalizzazione delle cartelle cliniche non è solo una soluzione contingente per i lavoratori ex Abramo Customer, ma anche un modello replicabile per altre realtà in crisi. Questa iniziativa sottolinea l'importanza di investire nella formazione e nella riqualificazione professionale per affrontare le sfide del mercato del lavoro e della trasformazione digitale.

Con il progetto della Regione Calabria, il lavoro è finanziato per almeno 36 mesi, anche se, come dichiarato dal Presidente Occhiuto, la mole di lavoro richiederà di certo un periodo superiore per essere smaltita.

La firma dell'accordo, attesa a breve, segna un momento di grande speranza per centinaia di famiglie calabresi e un passo significativo verso una pubblica amministrazione più moderna ed efficiente.