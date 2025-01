Acqua. Possibili disagi idrici nei quartieri sud di Catanzaro: intervento urgente di SORICAL

Catanzaro, 18 gennaio 2025 – Una giornata complessa sul fronte della distribuzione idrica per i quartieri sud della città.

La SORICAL (Società Risorse Idriche Calabresi) ha reso noto che, a seguito di una presunta rottura della condotta idrica principale, è stata interrotta la fornitura di acqua potabile proveniente dall’impianto di potabilizzazione Santa Domenica, lungo la linea che serve i Quartieri Bassi.

L'origine del problema

Secondo le prime informazioni diramate dalla società, si tratterebbe di un guasto che ha causato un’improvvisa interruzione del flusso idrico.

Le squadre di manutenzione di SORICAL sono già state allertate e stanno lavorando per individuare e risolvere il problema.

Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla tempistica necessaria per il ripristino della normale erogazione dell'acqua.

I quartieri coinvolti

L’interruzione potrebbe causare disagi significativi per i residenti dei quartieri sud di Catanzaro, una vasta area che comprende diverse comunità.

I cittadini sono invitati a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche in attesa di aggiornamenti.

Prossimi aggiornamenti

SORICAL ha assicurato che fornirà ulteriori comunicazioni non appena ci saranno novità.

È consigliabile monitorare i canali ufficiali della società e i bollettini locali per rimanere informati sull’evolversi della situazione.

Solidarietà e gestione delle emergenze

Nell'attesa del ripristino del servizio, è fondamentale la collaborazione tra cittadini e istituzioni.

Le famiglie potrebbero dover fare ricorso a riserve d’acqua o adottare soluzioni temporanee per gestire l'emergenza.

La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di investimenti strutturali per migliorare la rete idrica cittadina e prevenire guasti che, come in questo caso, possono avere un impatto significativo sulla vita quotidiana.

Per ulteriori informazioni, continuate a seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti.

AGGIORNAMENTO

ACQUA / POSSIBILI DISAGI NEI QUARTIERI SUD

In merito all’interruzione della fornitura idropotabile dall’impianto di potabilizzazione Santa Domenica sulla linea Quartieri Bassi, SORICAL ha comunicato che le proprie squadre operative hanno individuato il guasto riscontrato in località Santa Domenica di Catanzaro e che sono state effettuate le manovre idrauliche al fine di garantire la fornitura verso la linea di Catanzaro Sala.

Possibili disagi quindi a Catanzaro Sala, via degli Angioini, Campagnella, viale Cassiodoro fino a Parco dei Principi.