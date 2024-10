Aggressione all'uscita della discoteca a Roma: tre ragazzi gravemente feriti

Roma, Via Ostiense - Piramide – Sangue nella notte in una delle zone più frequentate della movida romana. Tre ragazzi, di cui due fratelli di 20 e 18 anni, sono stati accoltellati all’uscita di una discoteca vicino a Piramide, nel quartiere Ostiense. Le vittime, ferite gravemente ma non in pericolo di vita, sono state soccorse e trasportate d'urgenza in ospedale in codice rosso.

Secondo le prime ricostruzioni, i giovani sarebbero stati accerchiati da un gruppo di circa quindici coetanei, probabilmente di origine sudamericana, mentre si dirigevano a mangiare qualcosa dopo aver lasciato la discoteca. La situazione è degenerata in pochi minuti: almeno un coltello è stato estratto e i tre ragazzi sono stati colpiti ripetutamente. Le ferite riportate variano: uno dei fratelli è stato accoltellato alla schiena, l'altro alla spalla, mentre il terzo ragazzo è stato colpito al fianco sinistro.

Indagini in corso: ipotizzata una spedizione punitiva

Gli inquirenti stanno indagando su un possibile collegamento con un litigio avvenuto una settimana prima, sempre nei pressi di una discoteca della stessa zona. Sembra che i due fratelli fossero stati coinvolti in un diverbio con un gruppo di giovani sconosciuti. Gli investigatori non escludono che l'aggressione possa essere stata una vendetta organizzata.

Sul luogo dell'accoltellamento, situato al civico 10 di via Ostiense, sono intervenuti i poliziotti del commissariato Colombo, che hanno già raccolto alcune testimonianze. Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, in particolare quelle di un’attività commerciale con vista diretta sulla strada, che potrebbero aiutare a identificare gli aggressori.

Testimonianze e nuovi sviluppi

Al momento, le autorità attendono il via libera dai medici per poter ascoltare nuovamente le vittime e chiarire ulteriormente le dinamiche dell'accaduto. L'episodio ha scosso la movida romana e riaperto il dibattito sulla sicurezza nelle zone più frequentate dai giovani nelle ore notturne.