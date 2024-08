Agguato nel reggino: giovane ferito, non in pericolo di vita

SAN PIETRO DI CARIDÀ, (RC) - Un ventenne, Pietro Morfei, è stato gravemente ferito in un agguato la notte scorsa mentre si trovava a bordo della sua auto a San Pietro di Caridà, un comune situato al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. La vittima è attualmente ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Reggio Calabria, ma secondo le ultime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

dinamica dell'agguato

L'agguato è avvenuto mentre Morfei era in macchina insieme alla sua fidanzata, che ha riportato solo escoriazioni. Il giovane è stato colpito al collo da un colpo di fucile caricato a pallini. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo di Gioia Tauro e del Reparto operativo di Reggio Calabria. Gli investigatori stanno aspettando che Morfei sia in grado di fornire una testimonianza per chiarire la dinamica e il movente dell'attacco.

Possibili collegamenti con la criminalità organizzata

L'inchiesta è attualmente coordinata dalla Procura di Palmi, ma potrebbe essere trasferita alla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Reggio Calabria o Catanzaro, data la posizione geografica di San Pietro di Caridà e la vicinanza alla provincia di Vibo Valentia, area nota per la presenza di influenze 'ndranghetiste sia delle cosche reggine che vibonesi. Nonostante Morfei sia incensurato, le modalità dell'agguato suggeriscono un possibile contesto mafioso.

Precedenti di famiglia

Due anni fa, nelle campagne di Monsoreto di Dinami (Vibo Valentia), era stato ucciso Alessandro Morfei, figlio di Pietro Morfei, anch'egli assassinato nel 1998 nella piazzetta del paese. Pietro Morfei, il giovane ferito nell'agguato di ieri sera, è omonimo del suo parente ucciso.

Le indagini proseguono senza sosta per fare luce su questo ennesimo episodio di violenza nella zona del Reggino, una regione purtroppo nota per gli episodi legati alla criminalità organizzata. (Immagine archivio)