Catanzaro, al via la preparazione pre-campionato: domani il raduno, i dettagli

Di seguito il comunicato ufficiale dell’US Catanzaro 19129

Al via la preparazione pre-campionato: domani il raduno Prende ufficialmente il via domani, domenica 14 luglio, la stagione sportiva 2024/25 per le Aquile di mister Fabio Caserta, che si ritroveranno entro le ore 19 al Benny Hotel di Catanzaro. Con il raduno inizia il ritiro pre-campionato che, nella prima settimana, prevede l’esecuzione di visite mediche, test atletici e allenamenti in due sessioni giornaliere allo stadio “Ceravolo”. Domenica 21 luglio la partenza alla volta di Morgex, in Valle d’Aosta, dove si terrà la seconda fase della preparazione, che si concluderà il 5 agosto. Come già annunciato, in Valle d’Aosta sono state programmate quattro amichevoli, le prime due nella sede del ritiro il 24 luglio (ore 17) con l’ASD Vallorco (Promozione) e il 27 luglio (ore 17) con il Chisola (serie D). Il 30 luglio (ore 19, sede da definire) con il Cagliari e sabato 3 agosto (ore 18 a Châtillon) con la Juventus Next Gen.