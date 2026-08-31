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AL VIA LA II RASSEGNA FESTIVAL DI TEATRO ROMANO Un patrimonio culturale importante che va tutelato, protetto e diffuso: dal 3 al 29 settembre 2026 torna al Teatro Anfitrione la rassegna dedicata alla tradizione teatrale romana, con la direzione artistica del M° Paolo Gatti.

Un patrimonio culturale importante che va tutelato, protetto, diffuso. È con questo scopo che torna la II edizione del Festival Rassegna di Teatro Romano che, dal 3 al 29 settembre 2026 e grazie al sostegno di Roma Capitale, coinvolgerà numerose compagnie teatrali. Il progetto, che vanta la direzione artistica del Maestro Paolo Gatti, profondo conoscitore della materia e fondatore dello storico Teatro Petrolini insieme all’indimenticabile attore Fiorenzo Fiorentini, prenderà vita presso il Teatro Anfitrione con nove appuntamenti ad ingresso gratuito ed una premiazione finale.

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Per reperire le compagnie di ogni età – a conferma del fatto che anche le nuove generazioni potranno sperimentarsi nella riscoperta del passato e delle proprie radici culturali – è stato aperto un apposito bando per gruppi di teatro amatoriale dall'alto spessore artistico.

Le compagnie selezionate che saliranno sul palco: La Compagnia I Fortunelli Associazione Culturale I Palcoscenici Compagnia Teatro Nuovo APS Compagnia Cuori Quasi Seri Associazione Culturale Il Saltimbanco ETS Compagnia Hoc APS APS La Gilda dei Guitti Produzioni Prosperiane APS Stanza 236 APS Al termine della rassegna, il 29 settembre 2026, si terrà una cerimonia conclusiva con la premiazione e la consegna degli attestati di partecipazione a tutte le compagnie protagoniste dell' evento.

«Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell'Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.» INFO E PRENOTAZIONI Telefono: 06.5757488 Email: [email protected] Ingresso: Gratuito Sede: Teatro Anfitrione (Roma) Promosso da: Roma Capitale In collaborazione con: Zètema Progetto