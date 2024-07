Allarme in Chiesa: fuga di gas serata di preghiera si trasforma in emergenza sanitaria

PONT CANAVESE - (TO). Intervento d'Urgenza per quaranta persone, tra cui un bambino di 8 anni, dopo l'inalazione di monossido di carbonio causata da un guasto alla caldaia

Una fuga di gas in una chiesa di Pont Canavese (Torino) ha causato un'emergenza sanitaria ieri sera durante la messa presso la chiesa parrocchiale di San Costanzo. Quaranta fedeli hanno subito intossicazione da monossido di carbonio e sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Tra i colpiti, dieci persone, compreso un bambino di soli otto anni, hanno avuto bisogno di trattamento in camera iperbarica, un metodo utilizzato per trattare diversi tipi di avvelenamento, inclusa l'intossicazione da monossido di carbonio.

Le condizioni dei pazienti non sono gravi, ma l'incidente ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza degli impianti di riscaldamento all'interno degli edifici pubblici. I vigili del fuoco e i carabinieri, dopo un'indagine approfondita, hanno individuato un malfunzionamento della caldaia della chiesa come la causa dell'incidente. Questo evento sfortunato evidenzia l'importanza della manutenzione preventiva e del controllo dei sistemi di riscaldamento, specialmente in edifici storici e luoghi di aggregazione pubblica.

Il paese si stringe attorno alle famiglie delle persone colpite, offrendo supporto e assistenza in questo momento difficile. Mentre la comunità si riprende dall'incidente, le autorità stanno già mettendo in atto misure per rafforzare la sicurezza e prevenire incidenti simili in futuro.

La situazione è sotto controllo e le autorità competenti continueranno a monitorare da vicino la salute dei pazienti coinvolti e ad assicurare che tutte le strutture coinvolte siano sicure e conformi alle normative vigenti. (Ansa)