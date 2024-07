Allerta Meteo: caldo infinito e Bollino Rosso in Molte Città – Ecco i consigli per affrontare l'Anticiclone Caronte

Dominio dell'anticiclone africano sull'Italia

L'Italia e gran parte dell'area mediterranea sono avvolte da settimane da un dominio anticiclonico di matrice africana. Questa stabilità atmosferica tiene lontane le grandi piogge dalle nostre terre ormai aride, con una grave siccità in Sicilia. Il forte soleggiamento mantiene le temperature ben oltre le medie climatiche.

ALLERTA CALDO - cresce il numero di città con Bollino Rosso

L'allerta caldo continua a salire, aumentando le città con il bollino rosso, l'indicatore del bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute che segnala il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. Martedì, il massimo livello di rischio sarà a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Napoli, Roma e Torino, mentre Campobasso tornerà in giallo. Mercoledì, bollino rosso a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

Un caldo senza fine fino a Ferragosto

Nei prossimi giorni, il sole splenderà su gran parte dell'Italia e, a parte brevi break temporaleschi attesi mercoledì 31 luglio e venerdì 2 agosto, il caldo non mollerà la presa. Le temperature rimarranno alte anche di notte, con le famose notti tropicali, quando le temperature minime non scendono sotto i 20°C per giorni consecutivi.

Durata e intensità del caldo anomalo

La situazione anomala potrebbe protrarsi a lungo, poiché i principali centri di calcolo non prevedono una via d'uscita imminente. Il gran caldo continuerà anche la prossima settimana, con un'ulteriore intensificazione dell'anticiclone africano in vista di Ferragosto (dal 10 agosto in avanti). Questo è dovuto a un particolare assetto sinottico: un ciclone atlantico sul settore occidentale dell'Europa innescherà una fiammata di aria bollente dell'anticiclone africano verso l'Europa.

Punte massime fino a 40°C nella settimana di Ferragosto

Se questa tendenza sarà confermata, ci aspettiamo temperature massime fino a 38/40°C (e localmente superiori) durante la settimana di Ferragosto. Le zone più colpite saranno le pianure del Nord, i settori tirrenici di Toscana e Lazio, e le due Isole Maggiori.

Consigli utili per affrontare il caldo

1. Idratazione Costante: Bevete molta acqua, evitando bevande zuccherate e alcoliche.

2. Rinfrescarsi: Utilizzate ventilatori o aria condizionata. Se non disponibili, fate docce fresche.

3. Evitare le Ore più Calde: Limitate le attività all'aperto tra le 11:00 e le 18:00.

4. Abbigliamento Leggero: Indossate abiti leggeri, larghi e di colore chiaro.

5. Attenzione ai Più Vulnerabili: Controllate frequentemente anziani, bambini e persone con condizioni di salute preesistenti.

6. Alimentazione Leggera: Preferite pasti leggeri e freschi, ricchi di frutta e verdura.

Prepariamoci quindi a un Ferragosto rovente e a settimane di caldo intenso, seguendo questi semplici consigli per affrontare al meglio l'ondata di calore. (iLMeteo)

In aggiornamento