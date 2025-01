Allerta meteo rossa a Catanzaro: scuole chiuse il 17 gennaio

Allerta meteo rossa per il 17 gennaio: scuole chiuse a Catanzaro, attesa ordinanza ufficiale

Le condizioni meteorologiche in Calabria stanno peggiorando rapidamente, con un significativo rischio per la sicurezza pubblica previsto nelle prossime ore. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria ha emesso un avviso di criticità meteo, elevando l'allerta a rossa per il rischio idraulico e ad arancione per rischio temporali intensi nella zona 7, che include il capoluogo Catanzaro e le aree limitrofe.

Temporali e raffiche di vento: il peggioramento in arrivo

Secondo le previsioni meteo, forti temporali si abbatteranno sulla fascia jonica della Calabria, con fenomeni accompagnati da raffiche di vento intense che potrebbero provocare danni e disagi. Gli esperti meteo raccomandano massima prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree a rischio idrogeologico.

Scuole chiuse a Catanzaro

In risposta alla situazione di emergenza, il Comune di Catanzaro sta predisponendo un'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di venerdì 17 gennaio. La decisione, che sarà ufficializzata a breve, mira a tutelare la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Raccomandazioni per la popolazione

La Protezione Civile invita la popolazione a:

- Evitare gli spostamenti non necessari.

- Prestare attenzione ai sottopassi e alle aree soggette ad allagamenti.

- Assicurare oggetti all'aperto, come vasi e arredi da balcone, per prevenire incidenti causati dal vento.

Per ulteriori aggiornamenti, è consigliabile consultare i canali ufficiali del Comune di Catanzaro e della Protezione Civile.