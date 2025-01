AMA Calabria, a Catanzaro sold out per il balletto “Giselle”

Un balletto dalle tinte romantiche, in grado di incantare ancora oggi. Venerdì 17 gennaio, al Teatro Comunale di Catanzaro, alle ore 21:00, sarà il Russian Classical Ballet a mettere in scena “Giselle”, uno degli spettacoli più amati e conosciuti della danza classica, inserito nel cartellone della stagione teatrale di AMA Calabria. Sarà un ritorno a teatro con uno spettacolo che ha registrato il sold out, grazie all’enorme interesse da parte del pubblico.

«Abbiamo voluto iniziare il nuovo anno – ha dichiarato il direttore artistico Francescantonio Pollice - con un balletto tra i più rappresentativi della danza classica. E’ sempre una gioia poter ospitare una compagnia di ballo dall’ampio respiro internazionale, composta da artisti di incredibile talento. Siamo lieti che tutto ciò sia stato riconosciuto dalla risposta del pubblico delle grandi occasioni».

La cura dei dettagli e l’intensa vicenda, narrata attraverso coreografie mozzafiato, rendono “Giselle”, ancora oggi, un caposaldo del ballo a livello mondiale. La sua prima messa in scena risale al 1841 e, da quel momento, non ha più lasciato i cuori degli appassionati e degli animi romantici. La protagonista che dà il nome all’intera opera, è una giovane contadina che ama danzare, a dispetto della sua salute cagionevole.

Giselle s’innamora perdutamente di Loys, un popolano sotto mentite spoglie. L’uomo è, in realtà, il principe Albert che ha già una promessa sposa di nobili origini. Un amore impossibile e travagliato, dai risvolti tragici che verranno narrati attraverso le leggiadre coreografie di Jean Coralli, il primo maestro di balletto dell’Opéra di Parigi.

I passi di danza studiati nei minimi particolari e portati in scena da professionisti, come i primi ballerini Lilia Zanigabdinova e Ilnur Gaifullin, si uniscono con la storia estremamente interessante. I due atti di “Giselle”, hanno il grande pregio di esporre il romanticismo con uno stile unico, intriso anche da un tocco fiabesco, che attinge ad un mondo fatto di leggende e fantasia.

Giselle e il principe Albert saranno i protagonisti di una vicenda che si svilupperà sulle note delle musiche di Adolphe-Charles Adam. Intorno agli artisti principali, volteggeranno altri personaggi ben caratterizzati ed incredibilmente descrittivi dell’animo umano, fatto di fragilità ed insicurezze. Tra questi il guardiacaccia innamorato di Giselle, che commetterà un errore fatale, oppure Myrtha, nata dalle leggende popolari e che sarà di fondamentale importanza.

“Giselle” riuscirà a trasportare gli spettatori in un mondo d’incanto, facendo emergere ogni sfumatura delle emozioni che popolano le nostre anime. Questo è il segreto che rende lo spettacolo tanto attuale.

L’evento, è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria – Settore Teatro