AMA Calabria, a Lamezia Terme e Catanzaro grande attesa per The Black Blues Brothers

Uno spettacolo che sfida la gravità e lascerà tutti a bocca aperta. The Black Blues Brothers trasformeranno il palcoscenico in un club degli anni Venti, per uno show fatto di acrobazie, musica e comicità che si terrà nel Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme venerdì 31 dicembre, alle ore 21:00, e sabato 1° febbraio sarà la volta del Teatro Comunale di Catanzaro, sempre alle ore 21:00.

Un caratteristico locale in stile Cotton Club sarà il luogo in cui vedremo le incredibili acrobazie dei Black Blues Brothers. L’energia incontenibile sembra dominare gli inservienti e il barman di questo posto che si trasformano in sopraffini acrobati, equilibristi, saltatori. Giocano col fuoco, usano ogni oggetto di scena a loro disposizione, dalle sedie agli specchi, per lasciare il pubblico senza fiato.

Lo spettacolo riprende i travolgenti brani contenuti nel film cult di John Landis, “The Blues Brothers”, tra i quali i famosissimi e coinvolgenti “Think”, “Soul man”, ed “Everybody need somebody to love” insieme ad altri brani rhythm ‘n’ blues. A fornire le musiche sarà una capricciosa radio d’epoca che trasmetterà il rhythm’n’blues su cui prenderanno forma le coreografie incredibili di Electra Preisner e Ahara Bischoff. Piramidi umane, salti acrobatici con la corda e nei cerchi, saranno solo alcune delle magie fisiche che compongono questo spettacolo scritto e diretto da Alexander Sunny.

Protagonisti assoluti di “The Black Blues Brothers”, saranno cinque straordinari artisti provenienti dal Kenya. Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Peter Mnyamosi Obunde e Sammy Mwendwa Wambua porteranno sul palcoscenico con estrema disinvoltura, le prodigiose figure acrobatiche che riusciranno a sbalordire gli spettatori di ogni età.

L’intero show riesce a mescolare stupore e comicità, una formula che ha entusiasmato coloro che vi hanno assistito in tutto il mondo. “The Black Blues Brothers” è uno spettacolo energico che ha toccato ogni posto del globo terrestre come Australia, Austria, Belgio, Emirati Arabi, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Polonia e naturalmente Italia.

Il gruppo affiatato dei cinque acrobati è riuscito a stupire anche Papa Francesco che, dopo aver assistito alla loro esibizione, li ha definiti “artigiani della bellezza”. Un evento che attirerà persone di ogni età, grazie al suo alto tasso di umorismo e adrenalina adatto a tutti.