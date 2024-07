Amc: parte la "linea Scolacium". Consentira' di trattenersi al parco acheologico fino a ridosso dell'orario di chiusura

Da lunedì prossimo, 22 luglio, sarà attivo il nuovo servizio sperimentale istituito dalla AMC e denominato “Linea Scolacium”. Si tratta, in particolare, di un servizio integrativo della linea extraurbana 267 – già attiva dalle 8:00 alle 18:15 – che arricchirà il collegamento tra il quartiere marinaro e il parco archeologico Scolacium ampliando di oltre un’ora e mezza le possibilità del rientro dopo la visita.

La corsa aggiuntiva partirà infatti dall'area Teti alle 19:20, seguendo il percorso lungomare S. Pugliese, Via Caracciolo, Via del Progresso, Piazza Garibaldi, Via Risorgimento fino al Parco.

Il ritorno da Scolacium è previsto alle 19:50, seguendo il percorso Via Risorgimento, Via Fiume, Lungomare S. Pugliese per rientrare all'Area Teti.

“La valorizzazione del territorio e delle sue risorse non può che avere un approccio globale – hanno commentato gli assessori Monteverdi e Borelli, delegati rispettivamente alla Cultura e al Marketing Territoriale – e poiché Scolacium è l’attrattore culturale più prossimo alla città capoluogo era necessario superare la parzialità dei collegamenti attivi finora.

La AMC – continuano – accogliendo la sollecitazione dell’Amministrazione comunale e attivando la corsa in aggiunta alle precedenti, ha consentito quindi ai visitatori del sito di trascorrere più tempo al suo interno, fino a ridosso dell’orario di chiusura, grazie a questo miglioramento del servizio. Per Catanzaro e il quartiere marinaro in particolare si tratta di un valore aggiunto, che ne migliora di fatto l’offerta turistica nelle sue diverse sfaccettature, assecondando chi apprezza il mare, lo spettacolo ma anche chi in più chiede di poter fruire delle preziose testimonianze della nostra storia millenaria”.