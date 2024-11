Anticiclone prolungato: nebbie, smog e piogge al Sud

Previsioni meteo: anticiclone prolungato oltre il weekend di ognissanti, ma con alcune insidie - Ecco cosa aspettarsi

Settimana sotto l’Anticiclone: Tra Nebbie, Smog e Qualche Pioggia al Sud

L’anticiclone continua a dominare il meteo su gran parte dell’Europa centro-meridionale, prolungandosi ben oltre il weekend di Ognissanti.

Anche l’Italia rimarrà sotto il suo influsso per gran parte della prossima settimana, con tempo prevalentemente stabile ma non sempre soleggiato.

La presenza di deboli correnti orientali nei bassi strati porterà locali addensamenti nuvolosi sulla Val Padana centro-occidentale, lungo le regioni adriatiche e nelle aree ioniche fino a lunedì.

Inoltre, nelle ore più fredde, sono previste foschie dense e nebbie sulla Val Padana orientale e nelle zone interne del Centro Italia.

Qualità dell’aria compromessa e inversioni termiche

La stabilità atmosferica favorirà l’accumulo di smog, in particolare sulla Pianura Padana.

Lunedì, nelle aree di Piemonte, Lombardia e Veneto, si prevedono valori di PM10 che toccheranno i 70-90 µg/m³, con picchi locali fino a 100 µg/m³, ben oltre il limite di 50 µg/m³ stabilito dalla Commissione Europea.

Emilia-Romagna e area di Roma registreranno valori leggermente più bassi, ma comunque sopra la media, con 50-70 µg/m³ e 40-50 µg/m³ rispettivamente.

La qualità dell’aria resterà scarsa nei giorni successivi, vista la persistenza dell’anticiclone.

Nebbie e annuali al Centro-Nord, piogge in arrivo al Sud

La visibilità potrebbe risultare ridotta, specialmente in Pianura Padana e nelle aree interne del Centro, come l’Umbria, dove le nebbie si intensificheranno durante le ore più fredde, sollevandosi di giorno in nubi basse.

Da martedì, l’arrivo di un flusso di correnti nordorientali porterà addensamenti nuvolosi più consistenti al Sud, con piogge previste su Sicilia orientale e bassa Calabria.

Temperature sopra la media, ma in lieve calo

Sebbene le temperature subiranno un graduale calo a partire da domenica, rimarranno ancora sopra la media stagionale, specialmente di giorno e in montagna.

Tra martedì e giovedì, le massime varieranno intorno ai 14-16°C al Nord, 15-18°C al Centro, e 19-22°C al Sud.

Il livello dello zero termico, attualmente intorno ai 4000 metri sulle Alpi, scenderà leggermente, stabilizzandosi tra i 3000 e 3200 metri fino a metà settimana.

Prospettive a medio termine: insidie orientali e tendenza delle temperature

L’anticiclone dovrebbe mantenere il controllo almeno fino alla fine della prossima settimana.

Tuttavia, un possibile incremento delle correnti orientali verso il prossimo weekend potrebbe portare a un aumento delle piogge al Sud e sulle isole maggiori, accompagnato da un’ulteriore leggera discesa delle temperature su tutto il Paese.

L’evoluzione della situazione potrebbe riservare ulteriori sorprese, pertanto si consiglia di monitorare i prossimi aggiornamenti. (3Bmeteo)

Inaggiornamento