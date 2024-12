App di Intesa Sanpaolo in tilt: conti online bloccati e stipendi non accreditati

Nella giornata odierna, molti clienti di Intesa Sanpaolo stanno riscontrando gravi difficoltà nell'accesso ai servizi bancari digitali. L'app ufficiale, utilizzata per gestire conti online e operazioni finanziarie, risulta temporaneamente inutilizzabile. Tra le segnalazioni più critiche emergono l'impossibilità di accedere ai conti e ritardi nell'accredito degli stipendi, generando preoccupazione tra i correntisti.

Cosa sta accadendo

Secondo le testimonianze raccolte, i clienti stanno vivendo una paralisi quasi totale nell’uso dei servizi digitali dell’istituto bancario. L'errore tecnico, confermato dalla stessa Intesa Sanpaolo, ha bloccato operazioni essenziali come pagamenti, bonifici e consultazione dei movimenti.

La problematica sembra estendersi su tutto il territorio nazionale, interessando migliaia di utenti. Alcuni clienti hanno utilizzato i social network per esprimere il proprio disagio, aumentando la pressione sulla banca.

La risposta di Intesa Sanpaolo

In una nota ufficiale, la banca ha dichiarato:

"Siamo consapevoli delle difficoltà riscontrate dai nostri clienti e stiamo intervenendo con la massima priorità per ripristinare velocemente tutte le funzionalità. Ci scusiamo per l'inconveniente e forniremo aggiornamenti appena possibile."

Le conseguenze per i clienti

La situazione ha causato disagi significativi, soprattutto a coloro che contavano sull’accredito puntuale degli stipendi o su operazioni finanziarie urgenti. Si teme che il blocco possa avere ripercussioni anche su scadenze fiscali o pagamenti programmati, costringendo alcuni clienti a rivolgersi alle filiali fisiche per ottenere supporto immediato.

Aggiornamenti in corso

La banca ha rassicurato gli utenti affermando che i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Tuttavia, al momento non sono stati forniti tempi certi per il ripristino delle operazioni.

Monitoraggio della situazione

I clienti possono seguire gli sviluppi direttamente sul sito ufficiale della banca o tramite i canali social, dove Intesa Sanpaolo sta pubblicando aggiornamenti in tempo reale.