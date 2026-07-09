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ARCOBALÌ, DA SANREMO AI GRANDI PALCHI D’ITALIA

Il viaggio della solidarietà continua

Dopo il debutto ufficiale a Sanremo 2026, ARCOBALÌ, la mascotte simbolo del progetto solidale promosso dall’Associazione Coloriamo i Sogni in collaborazione con Caritas Italiana, continua il suo emozionante viaggio attraverso l’Italia, portando con sé un messaggio di inclusione, speranza e condivisione.

Il progetto nasce con un obiettivo semplice, ma straordinario: donare a persone e famiglie in difficoltà la possibilità di partecipare a concerti ed eventi, trasformando la musica e lo spettacolo in un’occasione concreta di incontro e partecipazione.

L’esordio di ARCOBALÌ è avvenuto nella prestigiosa cornice del Festival di Sanremo, alla presenza del Direttore Generale di Caritas Italiana, Don Marco Pagniello, e del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, segnando l’inizio di un percorso destinato a lasciare il segno.

Da lì il viaggio è proseguito in uno dei templi della musica italiana, l’Arena di Verona, dove ARCOBALÌ ha preso parte alla manifestazione inclusiva INCONTRARTI – LA GRANDE SFIDA il 15 maggio ed al concerto-evento dei Pooh il 17 maggio, celebrando insieme alla storica band i suoi 60 anni di carriera davanti a migliaia di spettatori.

Con il concerto dei Pooh ufficialmente si sono aperte le porte alle donazioni degli inviti che gli organizzatori, con la disponibilità degli artisti, hanno messo a disposizione a persone che vivono momenti di disagio, attraverso Caritas e Coloriamo i Sogni, per partecipare ad eventi nazionali esclusivi.

Il 1giugno la mascotte ha ricevuto il Premio Pace e Solidarietà Don Tonino Bello a Tortoreto, un importante riconoscimento che testimonia il valore sociale del progetto e del suo impegno concreto a favore delle persone più fragili.

Il cammino è poi continuato il 9 giugno allo Spot Music Fest al Parco Arcadia di Bareggio, dove ARCOBALÌ ha incontrato artisti e pubblico, consegnando agli AMBASCIATORI della Mission la Stellina di Arcobalì, il simbolo che identifica il progetto e chi ne condivide i valori.

La Stellina rappresenta l’appartenenza a una comunità che crede nell’inclusione e nella forza dei sogni, più di un semplice gadget, è il segno distintivo di una squadra che guarda lontano.

Cresce la Mission di Arcobalì ed anche i Supporters che sostengono l’iniziativa. Si aggiungono come organizzatori di eventi Verona Box Office e Maximo Event con contributi di ingressi donati per eventi musicali e spettacoli.

Dopo la partecipazione ai concerti di Arisa e dei Nomadi al Teatro Romano di Verona, i prossimi appuntamenti per gli assistiti di Caritas saranno, lo spettacolo teatrale di Luca Ward a Cassino e Gubbio, i concerti di Serena Brancale, Tiromancino e Levante a Roseto degli Abruzzi al Festival Emozioni in Musica e l’esperienza dei differenti percorsi di difficoltà del Parco avventura Sabina Experience.

Mentre l’obiettivo di colorare i sogni in tutta Italia si concretizza, ARCOBALÌ continua la sua Mission solidale partecipando parallelamente agli appuntamenti musicali come protagonista anche di numerose iniziative ad ingresso libero dedicate alla prevenzione cardiaca, alla tutela dell’ambiente e alla promozione della natura, ampliando così il proprio messaggio di attenzione al benessere delle persone e del territorio.

ARCOBALÌ si conferma quindi un’iniziativa itinerante capace di attraversare l’Italia e creare una vera e propria catena della solidarietà: ogni palco diventa un luogo di incontro, ogni evento una tappa di un sogno collettivo da costruire insieme.

Il progetto Arcobalì ha ricevuto l’appoggio prezioso di due grandi protagonisti della musica live: Ferdinando Salzano per Friends & Partners e Clemente Zard per Vivo Concerti, che sono stati i primi a credere e sostenere il progetto itinerante dell’unicorno solidale.

Enrico Garnero, Presidente dell’Associazione Play To Give, sottolinea: «Crediamo fortemente in Arcobalì perché una mascotte sa regalare sorrisi, ma questo progetto unisce simpatia e solidarietà concreta: offrendo a persone e famiglie in difficoltà la possibilità di vivere qualche ora sotto il palco dei grandi artisti che riempiono le nostre vite. Grazie ai produttori, agli artisti e a tutti i sostenitori che hanno scelto di contribuire ad una solidarietà vera»

Don Marco Pagniello, Direttore di Caritas Italiana: “Per molte persone e famiglie accompagnate dalla rete Caritas, partecipare a un concerto o a un evento può sembrare un’esperienza lontana, quasi irraggiungibile. Rendere accessibili questi luoghi significa affermare che nessuno deve essere escluso dalla vita sociale e culturale del Paese. La musica e l'arte in generale, quando si aprono alla solidarietà, diventano spazi capaci di restituire fiducia e speranza. Per questo Caritas Italiana accompagna con convinzione questo progetto, perché ogni invito donato può trasformarsi in un segno concreto di vicinanza e in una occasione per tornare a sentirsi accolti, riconosciuti, attesi”.

Per aderire alla mission:

• [email protected]

• www.coloriamoisogni.it

• www.arcobalì.it

Roma, 9 luglio 2026