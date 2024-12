Ardore-Calcio: Arriva la prima vittoria (1-0). A farne le spese è la Palmese.

Per l’Ardore, arriva nell’incontro di ieri disputato presso lo stadio di C.da Vescovado, contro la Palmese 1912 (18 punti), la tanto sospirata prima vittoria che rompe il digiuno che durava dall’inizio di campionato. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-0.

Con questi tre punti l’Ardore raggiunge quota 9 e dà una svolta al suo campionato con la speranza di proseguire nell’inversione di tendenza che la vedeva spesso pareggiare in casa e soccombere fuori dalle mura amiche.

Per la Palmese, invece, uno stop forse inatteso che lo blocca a quota 18, ma pur sempre in zona relativamente tranquilla.

Gli amaranto del presidente Minniti e di mister Criaco hanno affrontato la gara con la consapevolezza di dover dare maggiore concretezza ad una stagione che per vari motivi stava prendendo una brutta piega.

Da qui lo scossone dei giorni scorsi con la rescissione di 4/5 contratti di giocatori non ritenuti validi alla causa, e l’arrivo di altrettanti giocatori (Lorenzoni, Saw, Carvalho, Cimino e Mancuso) che hanno impresso, invece, una svolta determinante alla consistenza tecnico-tattica della squadra che si è vista in campo ieri.





Ma veniamo all’incontro.

Il primo tempo è stato giocato con un buon ritmo dalle due squadre, anche se sono state poche le azioni degne di nota e quasi tutte di marca amaranto.

Infatti il pallino del gioco è stato quasi sempre in mano agli uomini di mister Criaco che si sono resi pericolosi con alcune azioni in ripartenza condotte sulla fascia, soprattutto ad opera di Sow ed al centro da Lorenzoni che ha tenuto in costante apprensione tutta la difesa neroverde.

Già al 3’ pt l’Ardore si è affacciato nell’area della Palmese con un colpo di testa di Lorenzoni finito di poco alto a seguito di un calcio d’angolo.

Al 12’ altra punizione pericolosa battuta dall’Ardore, ma il tiro dalla distanza è finito di poco fuori.

Intorno al 32’ pt viene espulso dalla panchina il segretario generale dell’Ardore, Domenico Bruzzè, reo di aver protestato eccessivamente a seguito di un presunto fallo di rigore non fischiato dall’arbitro Tempesta per un fallo subito appena dentro l’area dal centravanti Lorenzoni (ottima la sua prova).

Un altro pericolo l’Ardore lo porta al 36’ pt con un’azione veloce condotta da Sow (buonissima la sua prova) ben lanciato in avanti, il suo tiro da poco fuori area che poteva essere anche intercettato da Lorenzoni (in leggero ritardo), viene però ben parato dal portiere ospite che smanaccia in angolo.

La Palmese si fa vedere poco o nulla in avanti e cerca di fare barriera a centrocampo, un tentativo che tutto sommato gli riesce consentendo ai neroverdi di andare al riposo sullo 0-0.





La ripresa del gioco è sicuramente più interessante, anche perché la Palmese cerca di darsi una scossa e al 7’ st si fa vedere in avanti con un tiro di Andreano che dopo un batti e ribatti in area impegna Fraga che però para facilmente.

Un’altra azione degna di nota, per la Palmese, si concretizza al 9’ con un tiro dalla distanza che però non impensierisce più di tanto il portiere amaranto.

L’Ardore comunque non molla la presa e macina ancora gioco su gioco e lo fa ancor di più quando entra in campo Carvalho che sulla fascia sinistra è dirompente.

La Palmese è costretta ad arretrare il suo baricentro per difendere e cercare di contenere le folate di Saw sulla destra, di Carvalho sulla sinistra e l’ottima vena di Lorenzoni che in area è sempre una mina vagante.

La svolta della partita avviene al 40’ st grazie ad un calcio di rigore che viene concesso all’Ardore per un fallo di mano di Galtier (Palmese) commesso mentre era in scivolata su un giocatore dell’Ardore (ci poteva stare anche il fallo).

Sul dischetto si presenta Lorenzoni che tira centrale, ma Orlandi respinge ma non trattiene, la ribattuta viene ripresa di testa da Lorenzoni che ribatte in rete (1-0).

Tempesta concede ben 7’ minuti di recupero, e proprio nel recupero Saffioti (Palmese) si fa male ad una spalla ed è costretto ad uscire in barella (sarà condotto in ospedale per gli accertamenti del caso).

Al termine del sostanzioso recupero triplice fischio e squadre negli spogliatoi.

Ovviamente grande euforia in quello dell’Ardore che assapora l’ebrezza della prima vittoria e musi lunghi in quello della Palmese che subisce uno stop, ma non vede compromesse più di tanto le proprie ambizioni di salvezza.

Ora sosta per le festività natalizie e rientro in campo con il nuovo anno.

L’Ardore andrà a far visita al Rende in trasferta, mentre la Palmese se la vedrà in casa con l’Isola C.R.





Ardore Calcio Vs Palmese 1912: 1 - 0





Reti: 40’ s.t. Lorenzoni (Ardore) su rigore





Le formazioni:





Ardore Calcio: Fraga; Virgara (22’ st Mazzone); Murdaca; Luciano (28’ st Carvalho); Langata; Nucera; Cimino; Panetta; Lorenzoni (42’ Mancuso); Parafioriti (48’ st Condarcuri); Sow.

A disposizione: Attisano; Condarcuri; Fazzolari; Archinà; Macrì; Mancuso; Mazzone; Pinto Todarello.

All. A. Criaco





Palmese 1912: Orlando; Iulis (Romero); Andreano; Galtier; Tapia; Fiumara; Gioia (42’ st Saffioti D. al 49’ st Bruno); Guerrisi; Lavecchia; Basile; Monteleone (14’ st Romano).

A disposizione: Saffioti G.; Crupi; Bonaccorso; Gentile; Bruno; Briganti; Saffioti D.; Romero; Romano.

All. S. Bracco





Arbitro: V. Tempesta