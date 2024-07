Ardore-Calcio: dopo il mister Alberto Criaco si punta a giocatori di qualità per un campionato all’avanguardia.

ARDORE (RC), 17 LUG - La società amaranto dell’Ardore Calcio, neo promossa nel massimo campionato regionale (Eccellenza) non conosce soste ed è ripartita con grande impegno ed entusiasmo per affrontare la stagione calcistica 2024/25 nel migliore dei modi, ossia allestendo una squadra competitiva da mettere a disposizione del nuovo tecnico, Alberto Criaco (premiato di recente come miglior allenatore dell’Eccellenza calabrese 2023/24). L’obiettivo, come più volte ha detto il Presidente Eugenio Minniti: “…sarà quello di disputare un campionato tranquillo, ma con un occhio rivolto soprattutto alla zona play off, fascia di torneo che riteniamo sia alla nostra portata. Lavoro, impegno ed umiltà saranno le nostre caratteristiche peculiari che porteremo sempre avanti, sperando di conseguire i migliori risultati possibili”

Per quanto riguarda l’aspetto societario, la società è stata ampliata con l’innesto di nuovi ed importanti soci: Gianfranco Bova; Bruno Morabito e Domenico Gelonese (questi ultimi due, graditi ritorni), imprenditori che hanno sposato la causa dell’Ardore credendo fermamente nella bontà e trasparenza del progetto, ed altri sarebbero in procinto di fare un passo avanti. Per quanto riguarda, invece, l’aspetto tecnico ci sono da rilevare diversi movimenti, sia in entrata che in uscita, e le riconferme già note. Sotto questo aspetto la società è stata abbastanza chiara: priorità ai giovani del nostro territorio ed acquisizione di giocatori animati da grande volontà di emergere e lottare per la causa amaranto. Di seguito facciamo il riepilogo.

Riconferme: Giovanni Libri; Luca Schiavello; Domenico Luciano; Michele Mazzone (classe 2005); Mateo Pio Muià; Francesco Cinanni.

Nuovi arrivi: Carmelo Nucera; Giuseppe Virgara; Lorenzo Falzetta; Vincenzo Tromba; Daniele Panetta; Pietro Morabito; Giuseppe Battaglia (classe 2006); Paolo Trichilo (classe 2006); Emanuele Fazzolari (classe 2005); Ivan Zalarayan; Vincenzo Maisano (classe 2006).

Staff tecnico: ufficaile l'arrivo in società di mister Cosimo Correale, preparatopre dei portieri.

Altre trattative sono in corso, tra cui quella per un forte attaccante che ha già militato anche in campionati professionistici ed un centrocampista di provata affidabilità di cui ancora non si conosce il nome, ma la trattativa è sicuramente ben avviata. La società, da quanto è dato sapere, sta lavorando alacremente per cercare di portare ad Ardore tanti classe 2006/2007 e, possibilmente, anche qualche 2008, nell’ottica futura di crescita e sviluppo del vivaio amaranto. La loro acquisizione è senz’altro funzionale anche alla formazione di una squadra juniores che sappia ben figurare nel proprio torneo e consenta, al tempo stesso, di poter fornire giocatori utili da poter fare esordire in prima squadra. D’altronde l’esperienza passata, con Mazzone e Politanò convocati nella selezione calabrese che ha disputato con onore il torneo delle regioni giungendo seconda….insegna!

Pasquale Rosaci