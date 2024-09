Ardore-Calcio: Esordio convincente della matricola Ardore. Buon pari (1-1), con qualche rammarico.

Esordio casalingo per l’Ardore che dopo 31 anni ritorna ad essere impegnato nel massimo campionato regionale dilettantistico…l’Eccellenza.





Ospite di spicco è stato il Bocale Admo del presidente Filippo Cogliandro, una squadra forte atleticamente e ben guidata da mister Cosimo Saviano, tra le altre cose il Bocale vanta la vittoria nella passata stagione della Coppa Italia Dilettanti, cosa non da poco.





La partita si è disputata presso lo stadio comunale di Contrada Vescovado che ha registrato una notevole affluenza di pubblico che ha colorito gli spalti della tribuna con cori, bandiere ed incitamenti vari.





I ragazzi di mister Alberto Criaco, nuovo tecnico dell’Ardore, pur nelle veste di matricola, non hanno manifestato alcun timore riverenziale nei confronti dei navigati ospiti e, pertanto, hanno disputato un’ottima gara che alla distanza, ossia nell’arco dei 95 minuti giocati, probabilmente l’avrebbero visto vincente ai punti.





Il primo tempo è stato equilibrato nel gioco ma con qualche occasione in più per gli ospiti che hanno tenuto di più la palla senza però essere particolarmente pericolosi.





Nella seconda frazione di gioco, anche in virtù del cambiamento in corsa del modulo adottato da mister Criaco (che è passato dal 4-3-3 iniziale al 3-5-2) le occasioni sono fioccate tant’è che gli amaranto (oggi scesi in campo in tenuta bianca) sono riusciti a colpire due pali e si sono registrate diverse occasione sotto porta svanite per un non nulla.





Ma torniamo al primo tempo per registrare intorno al 20’ due azioni ben congeniate dai padroni di casa che hanno portato al tiro prima Trichilo e poi Panetta, il Bocale non sta certamente a guardare e ribatte colpo su colpo creando un po' di apprensione con le scorribande sulla fascia di Maesano.





Le due reti, che hanno poi determinato il pareggio finale, si sono avute nel giro di pochi minuti. Al 31’ è stato Murdaca a battere il portiere ospite con un tiro scagliato da poco dentro l’area, a seguito di un calcio di punizione dalla distanza crossato in area da Parafioriti e maldestramente ribattuto dalla difesa ospite proprio sui piedi di Murdaca che ha insaccato (1-0).





Passano solo 3’ ed il Bocale pareggia, Maesano (sempre lui) s’impossessa sulla sinistra d’attacco della palla e vola verso l’area, nessuno riesce a fermarlo ed il suo cross a rimorchio verso il centro area viene raccolto da Romano che batte a rete superando Fraga (1-1).





Il tempo si chiude con gli amaranto in attacco e con Sbrascini che dalla distanza riesce a colpire il palo alla destra dell’estremo difensore ospite.





Nella ripresa il Bocale, soprattutto negli ultimi venti minuti, tira un po' i remi in barca e lascia maggior campo ai ragazzi di mister Criaco che attaccano con maggiore convinzione facendo girare meglio la palla e contrastando energicamente gli ospiti nella zona di centrocampo.





C’è il tempo, per l’Ardore, di colpire ancora un altro clamoroso palo dalla distanza - con portiere battuto - e per portare altri veementi attacchi che se conclusi positivamente avrebbero consegnato i tre punti agli amaranto.





Ad un solo minuto dal termine del recupero (94’ st) mister Criaco, dopo essere stato ammonito in precedenza, riesce a farsi espellere dall’arbitro Condito per aver prima abbandonato la panchina chiedendo però di rientrarvi subito dopo, cosa che, ovviamente, da regolamento non è consentita e da qui scatta l’espulsione che terrà probabilmente in tribuna il tecnico nel prossimo delicato derby che l’Ardore disputerà a Brancaleone.





Per il Bocale, invece, la prossima sarà la partita dell’esordio casalingo (che sarà giocato a Melito per l’indisponibilità del proprio terreno di gioco oggetto di lavori di ristrutturazione che dureranno probabilmente per tutta la stagione), gara che vedrà i ragazzi di mister Saviano affrontare l’undici di Isola Capo Rizzuto che nella giornata odierna ha vuto la meglio in casa per 3-0 contro il Rende.





Nel complesso è stata una bella gara, maschia al punto giusto, ma giocata da entrambe le squadre con molta attenzione a non subire, quindi pareggio tutto sommato giusto anche se forse è l’Ardore a poter recriminare un po' sui suoi errori in fase d’attacco.





Risultato: 1 – 1 (31’ p.t. Murdaca – 35’ p.t. Romano)





Le formazioni:





Ardore Calcio: Fraga 6; Zelarayan 6; Morabito 6,5 (30’ at Virgara 6); Sbrascini 6,5; Murdaca 6; Nucera 6,5; Tromba 6,5 (47’ st Libri 6); Panetta 6 (28’ st Luciano 6); Aguero 6; Parafioriti 6; Trichilo 6 (43’ st Mazzone sv).





In panchina: Schiavello; Mazzone; Condarcuri; Libri; Luciano; Archinà; Todarello; Virgara; Figliomeni.





All. A. Criaco 6.





Bocale Admo: Daroczi 6; Triolo 6 (36’ st Valente sv); Cimino 6 (45’ st Neri sv); Palmieri 6; Arbilaga 6 (14’ st Parra 5,5); Barnofsky 6,5; Maesano 6,5; Tomasi 6 (37’ st Crea sv); Nicolau 6; Zago 6; Romano 6,5.





In panchina: Chilà; Messina; Neri; Parra; Branca; Alampi; Laface; Crea; Valente.





All. Cosimo Saviano 6,5.





Arbitro: Giovanni Condito di Catanzaro 6,5.





Assistenti: Vladimir Renda 6 e Simone Ciacco 6.