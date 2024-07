Ardore-Calcio: L’Ardore non si ferma più! Battuta 3-0 anche la Pro Pellaro. Video

ARDORE (RC), 10 MAR - Anche oggi l’Ardore fa il pieno e batte in casa (3-0) la Pro Pellaro che era venuto allo stadio di Contrada Vescovado con l’intento di portare via almeno un punto che sarebbe stato utilissimo per la lotta in zona salvezza. Infatti, gli uomini di mister Verbaro, soprattutto nel primo tempo hanno tenuto benissimo il campo contrastando i ripetuti attacchi degli uomini diretti dalla panchina da mister Criaco e Francesco Maviglia. Dopo il primo quarto d’ora equilibrato e di studio, gli amaranto hanno preso in mano le redini del gioco ed hanno prodotto ripetute e pericolose azioni da gol che hanno portato, nel breve volgere di tempo, ad un paio di belle parte fatte da Mauro e a due traverse colpite dagli attaccanti di casa a portiere completamente battuto. La partita poi si sblocca sui titoli di coda del primo tempo, infatti al 46’ è Mimmo Bruzzaniti (sempre lui!) che approfitta per deporre la palla in rete dopo essersi liberato dal suo controllore seminando lo scompiglio in area (1-0).

Nella ripresa il leitmotiv è lo stesso, amaranto a testa bassa in avanti ed ospiti tutti dietro a cercare di limitare le continue folate di Bruzzaniti e Glicora ben serviti dagli uomini di centrocampo. Le altre due reti arrivano al minuto 10’ a seguito di un calcio di rigore decretato dall’arbitro per un netto fallo in area; dal dischetto Bruzzaniti non sbaglia è fa 2-0. Al 34’ è Giovanni Glicora che realizza, ancora una volta, un eurogol portando a tre il vantaggio per i padroni di casa (3-0) e chiudendo di fatto il match. Glicora, ricevuto il pallone s’invola sull’out sinistro del fronte d’attacco amaranto e supera come birilli alcuni difensori che gli si pongono davanti, doppia finta e palla che s’insacca scavalcando l’incolpevole Mauro che non può far altro che raccogliere la palla in fondo al sacco.

Con questa vittoria (è la 19!) l’Ardore mantiene le distanze (4 punti) dal Capo Vaticano, vittorioso oggi in casa (4-0) contro il Bivongi Pazzano 1968. Quindi, in vetta, distacco invariato ma con una partita in meno (ne mancano appena cinque alla fine del torneo). Prossimo turno in trasferta per le aquile che faranno visita, sabato prossimo al temibile Melito, mentre il Capo Vaticano si recherà a far visita domenica al Melicucco coinvolto nella bagarre per non retrocedere.

Non si sbilancia più di tanto il presidente Minniti che resta ben fermo con i piedi per terra: “Mancano solo cinque partite e noi dobbiamo pensare soltanto al nostro cammino senza guardare in casa d’altri. Siamo consapevoli della nostra forza ed i numeri lo confermano, ma è logico non esaltarsi più di tanto perché con quindici punti ancora in palio non si può ancora essere certi di nulla. Per le ultime due partite casalinghe, visto che permane ancora il problema della tribuna, chiederò ai Commissari comunali di poter far accedere in tribuna il pubblico, lo faccio perché ritengo che i nostri appassionati tifosi, che ci seguono sempre dentro e fuori casa, meritano di poter gioire insieme a noi ogni qual volta si vince. Ci tengo inoltre a ringraziare per l’ottimo lavoro svolto non solo i ragazzi ma anche tutto lo staff tecnico e quello dirigenziale che ci hanno permesso di allestire e gestire questa meravigliosa squadra. Ora testa, cuore e gambe proiettati in quel di Melito dove ci attende, sabato prossimo, una trasferta molto insidiosa dalla quale contiamo di tornare ancora con una vittoria per alimentare ancora di più il nostro sogno che è la vittoria del torneo”

Tabellino:

Ardore Vs Pro Pellaro 3- 0

Marcatori: 46’ pt Bruzzanti; 10’ st Bruzzaniti (rigore); 34’ st Glicora.

Formazioni:

Ardore: Beltramella 6,5; Mazzone 6,5; Audino 6; Criaco B. 6,5; Bottiglieri 6 (20’ st Quelas 6); Libri 6,5; Huerta 6 (28’ st Sanchez 6); Glicora 6,5 (36’ st Politanò 6); Bruzzaniti 7 (14’ st Gliozzi 6); Marino 6 (28’ st Zampaglione 6). Mister G.A. Criaco-F. Maviglia 6,5

Pro Pellaro: Mauro 6; Romeo P. 6 (1’ st Fallara 6); Liotta 6,5 (5’ st Romeo 6); Polimeni 6; Bernardi 6; Cento 6 (14’ st Kombou 5,5); Gullo 6; Suraci 6; Reynoso 6 (37’ st Mallamaci s.v.); Acosta 6,5 (43’ st Nello sv); Lottar 6,5. Mister Verbaro 6

Arbitro: G. Polifrone 6,5 Assistenti: S. Olivadoti e E. Panei

Paquale Rosaci

