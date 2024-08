Armi e Droga sequestrate nelle campagne del crotonese: operazione dei Carabinieri a Petilia Policastro

PETILIA POLICASTRO, 30 AGO. – Importante operazione dei Carabinieri a Petilia Policastro, in località Cerasara, nel crotonese, dove è stata scoperta una vasta piantagione di canapa indiana coltivata illegalmente.

Oltre 100 piante, alcune delle quali raggiungevano i 4 metri di altezza, sono state sequestrate insieme a tre fucili perfettamente funzionanti e un consistente quantitativo di munizioni.

L'operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro, con il supporto di personale di altre stazioni e del prestigioso Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria.

L'intervento, iniziato la notte precedente, ha permesso di smantellare una struttura criminale che sfruttava le campagne isolate della zona per la coltivazione di droga.

Durante la perlustrazione delle aree circostanti, i carabinieri hanno individuato tre tubi in plastica di colore arancione, all'interno dei quali erano occultati i fucili: una carabina calibro 22, una doppietta e un fucile calibro 12.

Due di queste armi sono risultate clandestine, mentre il totale delle munizioni rinvenute ammonta a circa 150 proiettili di vari calibri.

Le armi sequestrate saranno ora oggetto di accertamenti per stabilire se siano state utilizzate recentemente in attività criminali. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la filiera del traffico di droga e di armi, puntando a identificare i responsabili di questa operazione illegale.

Secondo le stime degli inquirenti, la droga sequestrata avrebbe fruttato al circuito criminale circa 400 mila euro. Infatti, dalla piantagione sarebbe stato possibile ricavare fino a 200 chili di marijuana, destinati al mercato locale e probabilmente anche a quello nazionale.

L'operazione rappresenta un duro colpo per le organizzazioni criminali della zona, spesso impegnate in attività illecite legate al traffico di droga e armi. La presenza dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria ha consentito di operare in un'area difficile da raggiungere, dimostrando ancora una volta l'importanza della collaborazione tra diverse unità dell'Arma dei Carabinieri per contrastare efficacemente il crimine organizzato.

Le indagini proseguono per assicurare alla giustizia tutti i soggetti coinvolti in questa attività criminale e per prevenire ulteriori attività illegali nel territorio crotonese.