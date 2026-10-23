Arrestato a Napoli un 40enne per spaccio di cocaina: fermato dai carabinieri con 77 grammi di stupefacente

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Un nuovo intervento contro lo spaccio di droga ha portato all'arresto di un uomo di 40 anni a Napoli. I carabinieri della stazione di Casavatore hanno fermato il soggetto, già noto alle forze dell'ordine e residente a Ponticelli, mentre si trovava a bordo della sua auto in corso Europa. Durante il controllo, i militari hanno deciso di perquisire il veicolo e l'uomo, trovandolo in possesso di 77 grammi di cocaina già suddivisa e pronta per la vendita al dettaglio.

Oltre alla sostanza stupefacente, è stata sequestrata anche una somma di 2.419 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività illecita. L'arresto rientra nelle operazioni di contrasto allo spaccio di droga che vedono impegnati i carabinieri nel territorio napoletano, con particolare attenzione alle zone di maggiore transito come corso Europa, dove è avvenuto il fermo.

Le accuse e il provvedimento

L'uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere in attesa dell'udienza di convalida. Le indagini proseguono per verificare l'eventuale rete di contatti e la provenienza dello stupefacente.

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Il contrasto allo spaccio a Napoli

L'episodio si inserisce in un quadro di intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine nell'area napoletana, dove il fenomeno dello spaccio di droga rappresenta una delle principali preoccupazioni per la sicurezza pubblica. Le operazioni dei carabinieri, come quella che ha portato all'arresto del 40enne, mirano a colpire i canali di distribuzione al dettaglio e a ridurre la disponibilità di sostanze illecite sul territorio.