Arrestato a Sondrio un uomo con una pena da scontare di tre anni e cinque mesi

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La Polizia di Stato di Sondrio ha eseguito un provvedimento di ripristino dell'Ordine di Carcerazione nei confronti di un cittadino senegalese, destinatario di una pena complessiva da espiare pari a tre anni e cinque mesi di reclusione. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura, rappresenta un esempio concreto dell'attività di prevenzione e contrasto all'illegalità svolta sul territorio.

Come è nata l'operazione

L'attività ha avuto origine da una segnalazione giunta al personale della Squadra Mobile di Sondrio, relativa alla presenza di un uomo presso i locali dell'Ufficio Immigrazione della Questura. L'uomo si era recato negli uffici per presentare una dichiarazione di ospitalità. Questa circostanza ha permesso agli operatori di avviare tempestivamente gli accertamenti necessari a verificare la posizione dell'uomo e l'eventuale presenza di provvedimenti giudiziari a suo carico.

Le verifiche e il provvedimento di rintraccio

Dalle verifiche è emerso che il cittadino risultava destinatario, dal maggio 2026, di un provvedimento di rintraccio emesso dalla Squadra Mobile di un'altra provincia, finalizzato all'esecuzione di un Ordine di Carcerazione precedentemente sospeso. Acquisiti gli elementi necessari, gli operatori hanno proceduto agli adempimenti previsti, dando esecuzione al provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

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Le condanne e il cumulo delle pene

L'uomo era stato condannato per diversi reati, tra cui lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale, minaccia e porto di armi od oggetti atti a offendere. Per tali fatti avrebbe dovuto espiare una pena di due anni e otto mesi di reclusione. A questa condanna si è aggiunto un ulteriore provvedimento di cumulo delle pene, notificato al momento dell'esecuzione delle procedure di carcerazione dal personale della Polizia Penitenziaria. Il provvedimento, relativo ad altri reati di maltrattamenti e resistenza a Pubblico Ufficiale commessi nel 2021, ha comportato un'ulteriore pena di nove mesi di reclusione. La somma delle due pene ha determinato, pertanto, un cumulo complessivo di tre anni e cinque mesi di reclusione, che l'uomo dovrà espiare.

La collaborazione tra le articolazioni della Polizia

L'attività evidenzia, ancora una volta, il valore della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato, che consente di condividere informazioni, coordinare gli interventi e dare concreta attuazione alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria. Si tratta di un lavoro quotidiano, spesso silenzioso, ma fondamentale per garantire il rispetto della legge, l'efficacia dei provvedimenti giudiziari e la sicurezza della collettività.