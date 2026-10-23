Arrestato a Terni per spaccio di cocaina durante un controllo

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto un giovane del luogo, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione rientra nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di droga nella zona.

L'episodio in via Narni

Secondo quanto ricostruito, i militari hanno notato un'autovettura in sosta con gli sportelli aperti in una zona defilata di un parcheggio di via Narni. A bordo c'erano due giovani che, alla vista della pattuglia, hanno mostrato un evidente stato di agitazione. Avvicinandosi, i Carabinieri hanno osservato che il conducente stava cercando di nascondere un bilancino di precisione e un altro oggetto all'interno dei propri indumenti intimi.

La perquisizione e il sequestro

Immediatamente sottoposto a perquisizione, il giovane alla guida è stato trovato in possesso di un involucro contenente poco meno di 14 grammi di cocaina, che è stato sequestrato. Il passeggero, un altro ragazzo conosciuto come assuntore, non aveva nulla con sé. Per il conducente è quindi scattato l'arresto in flagranza di reato, mentre ulteriori accertamenti sono in corso per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le conseguenze legali

L'uomo dovrà ora rispondere di spaccio di stupefacenti davanti all'autorità giudiziaria. L'arresto rappresenta un ulteriore colpo alle reti di spaccio locali, confermando l'attenzione delle forze dell'ordine sul fenomeno. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e acquirenti.