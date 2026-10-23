Controlli straordinari a Piacenza: quattro minorenni denunciati per possesso di armi improprie

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Controlli intensificati nelle aree sensibili

Nelle giornate del 20, 21, 22 e 23 ottobre, la Questura di Piacenza ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio in diverse zone della città, con particolare attenzione alle scuole e ai luoghi frequentati dai giovani. Le aree interessate includono Via Negri, Via Piatti, Via Nasolini, Via IV Novembre, Via Cavour, Largo Baciocchi, Via Maculani e la zona della stazione ferroviaria.

Bilancio dei controlli

Complessivamente sono state controllate 74 persone, di cui 40 minorenni e 10 con precedenti penali. Durante le operazioni, sono stati identificati quattro minorenni in possesso di oggetti atti a offendere, tutti denunciati ai sensi dell'articolo 4 della legge 110/1975.

Rinvenimenti e denunce

Il 20 ottobre, nei pressi di Via Cavour, un minorenne è stato trovato con una pietra di medie dimensioni del peso di circa 122 grammi. Nella stessa giornata, in Via Negri, un altro giovane è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con lama di 11 centimetri e di un coltellino svizzero multilama.

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Il 21 ottobre, sempre in Via Negri, un altro minorenne è stato trovato con un bastone di legno lungo circa 60 centimetri, uno spray al peperoncino e un coltellino svizzero multilama. Infine, il 22 ottobre, durante un controllo in Via IV Novembre, un minorenne è stato trovato in possesso di un pezzo di metallo di medie dimensioni del peso di circa 318 grammi.

Sanzioni per i genitori

Oltre alle denunce per i minorenni, i genitori sono stati sanzionati ai sensi dell'articolo 4-ter della legge 18 aprile 1975, introdotto dal Decreto Sicurezza 2026, che prevede una sanzione amministrativa da 200 a 1000 euro. Questo intervento mira a responsabilizzare le famiglie sulla sorveglianza dei propri figli e a prevenire episodi di violenza.

Le autorità locali sottolineano l'importanza di questi controlli per garantire la sicurezza nelle scuole e nelle strade, soprattutto in un periodo in cui si registra un aumento della presenza di giovani in orario extrascolastico.