Napoli Roma il big match del weekend di Serie A

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Il campionato di Serie A entra nel vivo con un turno che si preannuncia ricco di emozioni e di spunti interessanti. Dopo i risultati altalenanti delle coppe europee, le squadre italiane tornano in campo con l'obiettivo di dare continuità o di riscattarsi. Il big match di giornata è senza dubbio Napoli-Roma, una sfida che vale molto per entrambe, ma che assume un significato particolare per i partenopei, chiamati a una prova di carattere per non perdere ulteriore terreno dalle zone alte della classifica.

Napoli-Roma: il derby del Sud che vale tanto

Al Maradona va in scena una partita che può cambiare gli equilibri di questa prima parte di stagione. Il Napoli, reduce da una sconfitta a Venezia e falcidiato dagli infortuni, ha assoluta necessità di fare punti per rimanere agganciato al treno delle prime. La Roma, dal canto suo, ha ritrovato morale e gioco dopo lo choc con il Real Madrid, e con i giovani Pisilli e Lulli sta trovando risorse importanti. La sfida tra Hojlund e Malen è solo uno dei tanti motivi di interesse di un match che si preannuncia spettacolare e combattuto.

Inter e Lazio: occasioni per allungare

Le prime due della classe, Inter e Lazio, hanno l'occasione di approfittare delle difficoltà altrui per incrementare il proprio vantaggio. I nerazzurri ospitano la Fiorentina, una squadra che non sta attraversando un buon momento nonostante l'arrivo di Vanoli. La Lazio, vera sorpresa di questo avvio, se la vedrà con il Parma, avversario modesto che non riesce a decollare. Entrambe le capoliste giocano in casa e partono con i favori del pronostico, ma dovranno fare attenzione a non sottovalutare gli avversari.

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Milan e Juventus: problemi e prospettive

L'Europa League ha acuito i problemi di Milan e Juventus, ma le due squadre vivono momenti diversi. I rossoneri, reduci dalla follia di Maignan e dalla sconfitta di Bournemouth, chiudono il turno in casa dell'Udinese, in piena crisi. La Juventus, invece, è sempre più nel caos: i fischi dopo il pareggio con il Rennes mostrano l'insofferenza dei tifosi, e la panchina di Spalletti è sempre più traballante. Un altro passo falso contro il Lecce sarebbe difficile da digerire.

Le altre sfide: Como, Atalanta, Cagliari e la lotta salvezza

Il Como di Fabregas e Nico Paz vuole tornare a brillare in campionato dopo le fiammate europee, ma dovrà fare i conti con la stanchezza. L'Atalanta, reduce dalla sconfitta ad Amsterdam, affronta un Frosinone in grande forma, trascinato da Kvernadze e Raimondo. Il Cagliari cerca riscatto dopo il ko di Monza contro un Bologna deludente. In coda, la sfida tra Genoa e Venezia è uno scontro diretto per la salvezza: i rossoblù di De Rossi hanno bisogno di una vittoria per svoltare, mentre i lagunari vogliono confermare il buon momento dopo il successo sul Napoli.

Un turno ricco di insidie e opportunità, che potrebbe delineare i contorni di una classifica ancora molto compatta. Le grandi squadre sono chiamate a dare segnali di continuità, mentre le sorprese cercano di mantenere il passo. Il campionato è ancora lungo, ma ogni punto inizia a pesare.