Calcio, Savoia-Cosenza Coppitelli punta sulla compattezza per una trasferta che vale punti importanti

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Il tecnico rossoblù presenta la sfida di Torre Annunziata e chiede alla squadra concentrazione e personalità per affrontare un avversario deciso a reagire

Il Cosenza si prepara alla trasferta contro il Savoia con un obiettivo chiaro: trasformare il lavoro della settimana in una prestazione concreta. Alla vigilia dell’incontro, Federico Coppitelli richiama il gruppo all’unità e all’attenzione, sottolineando il peso dei punti in palio in questa fase del campionato.

La partita Savoia Cosenza, valida per l’undicesima giornata della Serie C Sky Wifi 2026/27, è in programma sabato 24 ottobre alle ore 17:30, allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Per i rossoblù sarà una prova da affrontare con personalità, senza perdere equilibrio nei momenti più delicati della gara.

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Coppitelli chiede una risposta concreta al Cosenza

Nelle parole dell’allenatore emerge la consapevolezza della situazione di classifica e dell’importanza di dare continuità al percorso della squadra. Coppitelli descrive una settimana di preparazione positiva, durante la quale i calciatori hanno lavorato con impegno e concentrazione.

Il tecnico riferisce inoltre di poter contare sul gruppo al completo, un elemento che amplia le possibilità di scelta in vista della trasferta. Il punto centrale del suo messaggio resta però la disponibilità collettiva a mettere le proprie qualità al servizio della squadra.

«Siamo uniti, siamo al completo e pronti a dare tutto», afferma Coppitelli. Un richiamo alla responsabilità condivisa, da tradurre sul campo attraverso applicazione e collaborazione tra i reparti.

Il Savoia cerca una reazione davanti al proprio pubblico

Il Savoia arriva all’appuntamento dopo una sconfitta pesante e avrà la spinta del pubblico di casa per provare a ripartire. È uno degli aspetti sui quali Coppitelli invita a mantenere alta l’attenzione: la voglia di riscatto degli avversari può rendere la sfida particolarmente intensa.

Il Cosenza dovrà quindi farsi trovare pronto fin dalle prime battute, affrontando la partita con determinazione e lucidità. Alla motivazione dei padroni di casa, i rossoblù intendono rispondere con la volontà di conquistare un risultato positivo e cercare la vittoria.

L’allenatore ribadisce la fiducia nei suoi giocatori, nei quali riconosce segnali di crescita, desiderio di migliorare e un atteggiamento adeguato alle difficoltà del momento.

Compattezza e precisione per fare la differenza

Le indicazioni di Coppitelli si concentrano su tre aspetti: compattezza, aggressività e precisione. Principi che dovranno accompagnare tanto la fase difensiva quanto la gestione del pallone.

Restare corti e sostenersi nei duelli può aiutare il Cosenza a limitare gli spazi concessi agli avversari. Allo stesso tempo, servirà precisione dopo ogni recupero, per dare efficacia al lavoro svolto senza palla e costruire occasioni favorevoli.

«Ogni duello, ogni palla recuperata può fare la differenza», sottolinea il tecnico. L’attenzione ai singoli episodi diventa così una componente essenziale della preparazione alla gara.

A Torre Annunziata una prova di carattere per i rossoblù

La trasferta del Giraud assume anche il valore di una verifica della maturità del gruppo. Coppitelli considera questa fase della stagione un passaggio nel quale costruire il carattere della squadra, attraverso la capacità di reagire e restare unita.

Il messaggio della vigilia è netto: il Cosenza affronterà il Savoia a testa alta, con fiducia nel lavoro svolto e la necessità di accompagnare le intenzioni con scelte efficaci sul campo. La sfida di sabato dirà quanto i rossoblù sapranno trasformare questa determinazione in punti.