Conte smentisce le voci sul suo futuro: nessun accordo imminente

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Nelle ultime settimane, il nome di Antonio Conte è stato accostato a diversi club prestigiosi, tra cui il Manchester United e la Juventus. Tuttavia, l'allenatore salentino ha voluto fare chiarezza sul proprio futuro attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

La smentita di Conte

Conte ha spiegato che, alla luce delle indiscrezioni circolate sulla stampa italiana e internazionale, è intervenuto per precisare la situazione: «Il mio nome è stato accostato a numerosi club ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata». Una dichiarazione che spegne sul nascere le voci di un imminente ritorno in panchina.

I tempi della scelta

L'ex ct della Nazionale ha poi aggiunto che si prenderà il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. «Sarà una scelta ponderata che farò quando riterrò che vi siano le condizioni giuste», ha sottolineato, lasciando intendere che non ha fretta di decidere il proprio futuro professionale.

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Le possibili destinazioni

Nonostante la smentita, i tifosi e gli addetti ai lavori continuano a interrogarsi su quale potrebbe essere la prossima squadra di Conte. Il tecnico, reduce dall'esperienza al Tottenham, è noto per la sua meticolosità e per la capacità di costruire progetti vincenti. Le pretendenti non mancano, ma per ora ogni ipotesi resta congelata in attesa di sviluppi concreti.