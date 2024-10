Arrestato con gioielli, orologi e denaro: fermato in Calabria un 43enne per truffa ad anziana

Villa San Giovanni – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Villa San Giovanni, in Calabria, hanno arrestato un uomo di 43 anni, originario di Napoli, per ricettazione.

Il fermo è avvenuto durante un normale posto di controllo stradale, quando l’uomo è stato sorpreso a bordo di un'auto appena sbarcata dal traghetto proveniente da Messina. Insieme a lui c’era un giovane, ancora non identificato.

Sin dalle prime fasi del controllo, i due hanno mostrato segni di nervosismo e insofferenza, spingendo gli agenti a procedere con una perquisizione dettagliata del veicolo.

Durante l’ispezione, è stato rinvenuto, nascosto nella scocca del parafango anteriore dell’auto, un involucro occultato all’interno di un pantaloncino da mare. Al suo interno, la Polizia ha scoperto una quantità significativa di monili in oro, orologi di pregio e diverse banconote.

Successivamente, il giovane privo di documenti è riuscito a sfuggire alla custodia degli agenti, facendo perdere le proprie tracce. Il conducente, invece, è stato condotto in Commissariato e identificato grazie al sistema di fotosegnalamento della Polizia scientifica di Reggio Calabria.

Le indagini, supportate dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria, hanno portato alla scoperta che i beni rinvenuti erano in parte frutto di una recente truffa ai danni di un’anziana a Catania. La vittima era stata convinta a consegnare i suoi averi – monili in oro, orologi di valore e circa 3.500 euro in contanti – con il pretesto di un falso incidente che avrebbe coinvolto suo figlio.

A seguito dell’accertamento dei fatti, l’autorità giudiziaria ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo, mentre le ricerche proseguono per rintracciare il giovane complice e per identificare ulteriori eventuali coinvolti nella truffa.

L'operazione della Polizia testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare fenomeni di truffa e ricettazione, specialmente quando colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione.