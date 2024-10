Auto fuori strada nel Nuorese: muoiono quattro giovani

Quattro giovani perdono la vita in un incidente stradale

Nuoro – Una tragedia ha sconvolto la comunità di Fonni, piccolo paese del Nuorese, dove quattro giovanissimi hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte di ieri lungo la provinciale 69, alla periferia del paese. Le vittime, tutte di età compresa tra i 17 e i 20 anni, si trovavano a bordo di una Fiat Punto che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada in una curva particolarmente insidiosa.

L'auto, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe ribaltata più volte prima di finire la sua corsa in una scarpata. L'impatto violento ha sbalzato i quattro ragazzi fuori dall'abitacolo, rendendo inutili i soccorsi.

L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte, quando una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro, insieme ai sanitari del 118 e ai carabinieri, è intervenuta sul luogo dell'incidente. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per tutta la notte, tentando di liberare l’area dai detriti e di mettere in sicurezza la strada, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le prime indagini per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le cause dell'incidente restano ancora incerte, e gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, dal malfunzionamento del veicolo a un errore umano o a condizioni stradali non ottimali. L’intera comunità di Fonni, profondamente colpita dalla tragedia, si è stretta attorno alle famiglie delle vittime, che piangono una perdita incolmabile.

Il sindaco e le autorità locali hanno già annunciato l’intenzione di dichiarare il lutto cittadino per onorare la memoria dei giovani scomparsi, mentre si attendono i risultati delle indagini per fare chiarezza su una tragedia che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutta la Sardegna.