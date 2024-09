Avviso Meteo: In arrivo una burrasca autunnale tra domenica e lunedì – Previsioni dettagliate

Una nuova ondata di maltempo colpirà gran parte dell'Italia tra domenica e lunedì, portando forti temporali, nubifragi e venti che potrebbero raggiungere i 80 km/h.

Ecco tutti i dettagli e le aree maggiormente interessate da questa perturbazione autunnale.

Previsioni Meteo Domenica:

Temporali e nubifragi sul Nord e Centro Italia

Al Nord, il maltempo inizierà già dalla mattina nelle regioni nordoccidentali, con temporali intensi previsti su Liguria e Piemonte.

Nel pomeriggio, i fenomeni si estenderanno alle altre regioni settentrionali, causando forti rovesci e nubifragi accompagnati da grandinate e raffiche di vento.

Le aree a maggior rischio di allagamenti includono la Liguria centro-orientale, l'alto Piemonte, la Lombardia settentrionale, il Veneto settentrionale, il Friuli e la Romagna.

Miglioramento previsto dalla notte, con attenuazione dei fenomeni a partire da ovest.

Al Centro, la Toscana vedrà i primi temporali al mattino, mentre il maltempo si intensificherà nel pomeriggio, con rovesci e temporali che si estenderanno in serata su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.

Nelle stesse ore, la Sardegna affronterà un peggioramento con forti temporali locali.

Al Sud, nonostante una prima parte della giornata soleggiata, la notte vedrà un peggioramento significativo su Sicilia e Campania, con temporali e nubifragi.

Temperature: In calo al Nordovest e in Toscana, mentre nel Sud si manterranno elevate, superando in alcune zone i 35/36°C.

Venti: Forti tra Libeccio e Scirocco.

Mari: Mossi o molto mossi i bacini occidentali, mossi gli altri mari.

Previsioni Meteo Lunedì:

Maltempo in attenuazione, ma ancora temporali sparsi

Al Nord, lunedì mattina vedrà gli ultimi temporali intensi sul Friuli, mentre nel pomeriggio potrebbero manifestarsi nuovi rovesci su Veneto, Friuli e Emilia Romagna.

Il resto delle regioni settentrionali godrà di maggiori schiarite.

Al Centro, la situazione sarà variabile con temporali residui tra Toscana, Lazio e Abruzzo, ma ampie schiarite nel pomeriggio, con possibilità di piovaschi isolati tra l'Appennino e la fascia adriatica.

Al Sud, il maltempo si concentrerà al mattino su Molise, Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, con una graduale attenuazione dal pomeriggio a partire da Sicilia occidentale, Campania, Molise e alta Puglia.

Temperature: In generale calo su tutto il territorio nazionale.

Venti: Forti tra Maestrale e Ponente, con un residuo di Libeccio al Sud.

Mari: Molto mossi o agitati, con rischio di mareggiate sulle coste esposte.