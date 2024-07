Ballottaggi, affluenza in netto calo: alle 23 ha votato il 37%

Sedici punti in meno rispetto al primo turno nei 102 comuni

Il primo giorno di votazioni per i ballottaggi ha registrato un netto calo dell'affluenza. Alle 23 ha votato solo il 37% degli aventi diritto, un calo di circa 16 punti rispetto al primo turno, come riportato dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo. Le sezioni monitorate sono 3.586 in 102 comuni, con un'affluenza del 53,21% nel primo turno.

Sfide principali

Firenze

A Firenze, l'affluenza è in linea con la media nazionale (28,67%). La candidata Sara Funaro, che ha ottenuto il 43% al primo turno, è sostenuta da M5s e Idv. Il candidato del centrodestra, Eike Schmidt, che ha raggiunto il 32,86%, ha l'appoggio della Dc fiorentina e toscana.

Bari

A Bari, l'affluenza è molto bassa (18,53%). La sfida è tra il candidato del Pd, Vito Leccese, con il 48% al primo turno, e Fabio Romito, fermo al 29%. Il centrosinistra si è unito intorno a Leccese dopo un accordo con Michele Laforgia, sostenuto da Pentastellati e Avs. Romito ha segnalato presunte irregolarità in una sezione elettorale.

Perugia

A Perugia, l'affluenza alle 19 è la più alta tra i capoluoghi (38,05%). La sfida è tra Vittoria Ferdinandi (centrosinistra e civici) e Margherita Scoccia (centrodestra e civici). Ferdinandi ha superato di poco Scoccia al primo turno (49% contro 48,3%).

Altre città

Campobasso

A Campobasso, l'affluenza alle 19 è del 25,76%. Aldo De Benedittis (centrodestra) ha sfiorato il 50% al primo turno, mentre Marialuisa Forte, la sua avversaria, può contare sul sostegno del candidato Pino Ruta (20% al primo turno).

Lecce

A Lecce, con un'affluenza del 31,15%, il centrodestra con l'ex ministra Adriana Poli Bortone sfida il sindaco uscente Carlo Salvemini (centrosinistra). Un episodio curioso ha visto un giovane elettore presentarsi al voto con una pecora.

Potenza

A Potenza, l'affluenza alle 19 è del 27,3%. Francesco Fanelli (centrodestra) ha ottenuto il 40,6% al primo turno, contro il 32,4% di Vincenzo Telesca (centrosinistra).

In complesso, 102 comuni sono al voto, con i seggi aperti fino alle 15 di domani, inclusi tre comuni in Sicilia non monitorati dal sito Eligendo del Viminale.





Nel dettaglio