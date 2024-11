Battibecchi d’amore, in prima assoluta a Palermo l’intrigante commedia di Massimo Benenato

Originale, divertente, emozionante. In prima assoluta a Palermo “Battibecchi d’amore”, una commedia scritta e diretta dall’estro creativo di Massimo Benenato. Venerdì 29 novembre alle 21.00 si alza il sipario sul nuovo appuntamento con la rassegna “Trame e miraggi” 2024/2025. Organizzata da Panormos Officina Artistica in collaborazione con L’Incanto di Iris e Spazio Cultura.

«La rassegna “Trame e miraggi” è composta da opere diverse tra loro che hanno come fine comune quello di proporre allo spettatore una serie di spettacoli dalle tematiche attuali e importanti, che suscitino, attraverso il riso e la commozione, spunti di riflessione interessanti.» spiega lo scrittore Massimo Benenato «Credo che, in un mondo dove la superficialità e l’apparenza prosperano, sia doveroso che almeno il teatro offra, con l’immancabile componente della leggerezza, rappresentazioni di sostanza e spessore. Spero, con “Battibecchi d’amore”, che presento per la prima volta in assoluto nella mia Palermo, di esserci riuscito.»

Sul palco Gabriele Vitale, Claudia Perna, Manfredi Russo, Andrea Lombardo e Riccardo Isgrò danno vita alla gustosa vicenda di due coinquilini alle prese con un terzo incomodo che metterà in crisi il loro rapporto. Come se non bastasse, ad osservarli da lontano, incombe lo sguardo indiscreto di due figure misteriose… per un divertimento assicurato! In scena le vicende amorose di Alessio e Chiara: un uomo e una donna dai caratteri opposti, che condividono da tre anni lo stesso appartamento. Colto, timido e spirituale l’uno; semplice, socievole e materialista l’altra. Si comportano da normali amici, anche se in realtà lui è palesemente innamorato di lei e tenta costantemente di farglielo capire, senza però riuscirci.

“Battibecchi d’amore” è una commedia che, con il sorriso sulle labbra, affronta argomenti cari a Massimo Benenato. L’esistenza di una realtà più ampia, la transitorietà della vita, l’illogico concetto del possesso, l’inarrestabilità del tempo. Non tralasciando di inserire anche tematiche sociali importanti come la tristemente attuale violenza sulle donne. Un’opera teatrale adatta a tutte le età, che, oltre a navigare allegramente in superficie, non disdegna di immergersi in acque più profonde, piene di attrattive inaspettate e intriganti.

«Come tutti i miei scritti, “Battibecchi d’amore” nasce dal desiderio di condividere con gli altri la mia personale visione della vita. Un punto di vista differente, scaturito da esperienze spirituali molto intense.» conclude l’autore e regista palermitano «Credo sia di fondamentale importanza mettere a disposizione di tutti il proprio vissuto, in modo da dare l’opportunità, a chi è alla ricerca di risposte sul significato dell’esistenza, di avere quante più informazioni possibili su cui ragionare.»

L’appuntamento con la prima assoluta di “Battibecchi d’amore” è, presso il Teatro Apparte di Palermo (via Antonio Furitano, 5), venerdì 29 novembre ore 21.00. Lo spettacolo fa parte della rassegna “Trame e miraggi” 2024/2025, realizzata grazie a Panormos Officina Artistica in collaborazione con L’Incanto di Iris e Spazio Cultura.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 091 8545217 / 091 7465443 (solo WhatsApp) o inviare un’email a [email protected].