Beach soccer, non riesce l’impresa alla Nazionale nella finale degli Europei

Troppo più forte il Portogallo che s’impone 5-1 con rete della bandiera siglata dal catanzarese Zurlo

Il catanzarese Emmanuele Zurlo salva l’onore della Nazionale italiana siglando la rete della bandiera nella finale degli Europei di beach soccer persa contro il Portogallo 5-1.

Troppo più forte la nazionale lusitana per gli azzurri che, capitanati dal catanzarese Zurlo, non sono riusciti ad aggiudicarsi l’ambito titolo.

Per Zurlo si tratta comunque di un altro riconoscimento che arricchisce la sua già vasta bacheca di titoli e medaglie dopo le oltre 200 presenze in Nazionale.

La medaglia d’argento conseguita al termine di una finale in cui non c’è stata partita non sminuisce comunque il valore e la forza della Nazionale di una disciplina sportiva che negli ultimi anni ha avuto maggiori attenzioni e i meritati onori della cronaca.

Maurizio Martino

Il tabellino del match

ITALIA-PORTOGALLO 1-5 (pt 0-3; st 0-0)

Italia: Casapieri, Josep Jr, Genovali, Giordani, Remedi, Paterniti, Sciacca, Alla, Zurlo, Fazzini, D’Agostino, Andriani. CT Del Duca

Portogallo: Pedro Mano, Coimbra, Jordan, Be Martins, Leo Martins, Lourenço, Pinhal, Brilhante, Algarvio, Pintado, Bernardo, Ruben Regufe. CT Narciso

Reti: 3'pt Be Martins (P), 6' Lourenço (P), 9' Jordan (P), 1'tt Be Martins (I), 10' Zurlo (I)

Arbitri: Lukasz Ostrowski (POL), Vladimir Tashkov (BUL), Matthieu Dor (FRA), Malte Gerhardt (GER); Crono: Csaba Baghy (HUN)

Note: ammoniti Be Martins (P), Algarvio (P) e Remedi (I)